﻿Frauenfußball: SV Henstedt-Ulzburg feiert endlich wieder Heimsieg

Henstedt-Ulzburg. In den vergangenen drei Heimspielen holten die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg nur einen Punkt und verloren Regionalliga-Spitzenreiter Hamburger SV aus den Augen. Gegen den Tabellenletzten TV Jahn Delmenhorst klappte es auf dem immer noch sehr sandigen Rasen des Beckersbergstadions mit 4:0 (1:0) endlich wieder mit einem Dreier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Finger macht Klaas keine Probleme mehr

In der Aufstellung gab es eine Überraschung. Anneke Klaas stand erstmals in dieser Serie im Tor. Ende August hatte sie sich den kleinen Finger gebrochen, in der vergangenen Woche wurden die Drähte aus der Hand entfernt.

„Ich habe Mittwoch das erste Mal wieder mit Torwarthandschuhen trainiert. Ich hatte ein gutes Gefühl“, sagte die 19-Jährige. Weil auch der Arzt grünes Licht gab, teilte Anneke Klaas ihrem Trainer Christian Jürss am Freitag mit, dass sie spielen könne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viel zu tun bekam Anneke Klaas nicht. Nach vorne ging aber auch bei den Gastgeberinnen zunächst nur wenig. Delmenhorst verteidigte leidenschaftlich, war im Zweikampf eklig und ließ nicht viel zu.

Michel trifft kurz vor der Pause

Dem SVHU fehlte es an Ruhe in den Aktionen. Die Vorgabe von Jürss, konsequent über die Außenbahnen anzugreifen, wurde zu selten umgesetzt. „Bei uns stimmte das Timing im Passspiel nicht“, bemängelte Jürss. „Einige Bälle kamen nicht an, liefen ins Leere.“

Das 1:0 fiel wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff. Nach einer erfolgreichen Pressing-Aktion kam der Ball zu Jennifer Michel, ihr abgefälschter Schuss landete unhaltbar für Keeperin Lena Wilkens im Tor.

SVHU wird immer überlegener

Nach dem Wiederanpfiff legten die Henstedt-Ulzburgerinnen eine Schippe drauf. Torchancen und Torraumszenen hatten die Jürss-Schützlinge nun reichlich. Trotzdem dauerte es bis zur 61. Minute, ehe es zum zweiten Mal im Tor der Gäste klingelte. Erneut war es Jennifer Michel, die traf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Foul an Dana Marquardt erhöhte Liv Fuß (80.) auf 3:0. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Jennifer Michel ihr dritter Treffer.

Trainer Jürss lobt seine Elf

„Am Ende spiegelt das Ergebnis den Spielverlauf vor allem nach der Pause nicht wider“, fasste Jürss die Begegnung zusammen. „Wir hätten gegen nachlassende Delmenhorsterinnen höher gewinnen müssen. Ich bin trotzdem zufrieden. Wir haben gut verteidigt, in den Zweikämpfen waren wir bissig und griffig.“

Die Strahlefrau des Tages stand im Tor. „Es war schon sehr kalt, weil ich nicht viel zu tun bekam“, sagte Anneke Klaas. „Es war aber auch sehr schön. Toll, dass wir keinen Gegentreffer kassiert haben. Meine Vorderleute haben alles geklärt.“

SV Henstedt-Ulzburg: Anneke Klaas – Malena Watzlawik (87. Iza Wiese), Chiara Pawelec, Liv Fuß, Milena Eggers – Monja Kunrath (73. Anna Johannsen), Sara Batchadji (87. Dissy Ragouena), Friederike Nagorny, Jennifer Michel – Dana Marquardt, Indra Hahn.

Tore: 1:0, 2:0, 4:0 (45. / 61. / 90.+5) Jennifer Michel, 3:0 (80.,FE) Liv Fuß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SR: Sylvia Kalfa (SV Neiletal).