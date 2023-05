﻿SV Wahlstedt als Meister in der Landesliga Aufsteiger in die Oberliga

Kreis Segeberg. Die Fußballerinnen des SV Wahlstedt sind am Ziel ihrer Träume angelangt: Das Team des Trainergespanns Gesa Lorenzen/Frank Stoffers hat sich nach Siegen beim Eichholzer SV (8:1) und Eintracht Lübeck (5:4) den Landesliga-Titel und erstmaligen Aufstieg in die Oberliga gesichert. „Auf diesen Moment haben wir seit unserem Aufstieg in die Landesliga hingearbeitet“, jubelte Stoffers, der mit seinem Team 2018 in die zweithöchste Landesklasse geklettert war. „Jetzt sind wir einfach nur glücklich, dass es geklappt hat.“

Frank Stoffers hatte nichts zu meckern

Dass sich die Wahlstedterinnen nicht mehr von der Spitzenposition verdrängen lassen wollten, bewiesen sie in Eichholz. „Da haben wir richtig gut gespielt“, schilderte der Trainer. „Wir waren sehr engagiert, da gab es nicht viel zu meckern.“ Laura Berisha (2), Kaja Komm (2), Ronja Trumpf, Michelle Philipkowski, Laura-Sophie Geiselberger und Mara Lottermoser sorgten mit ihren Treffern für den Wahlstedter 8:1-Kantersieg.

SV Wahlstedt schon vor Anpfiff so gut wie Meister

Zwei Tage später ging es zum SV Eintracht Lübeck, der mit einem Sieg noch die Klasse gehalten hätte. Die Wahlstedterinnen hatten nach dem 0:1 des TSV Zarpen (3.) gegen den SV Boostedt den Titel dank der um 19 Treffer besseren Tordifferenz gegenüber der SG Ostholstein (2.) so gut wie in der Tasche und spielten gegen den Abstiegskandidaten nicht mehr mit der ganz großen Leidenschaft und Konzentration.

Kaja Komm setzt den Schlusspunkt

Zum Sieg reichte es dennoch. Nachdem Kaja Komm (1.), Laura Berisha (36.), Ronja Trumpf (40.) und Laura-Sophie Geiselberger (60.) einen 4:1-Vorsprung heraus geschossen hatten, schienen die Rot-Weißen mit ihren Gedanken bereits bei der Meisterfeier zu sein. Die Lübeckerinnen witterten Morgenluft, glichen zum 4:4 aus, standen aber am Ende dennoch mit leeren Händen und als Absteiger da. Denn Kaja Komm (85.) setzte mit ihrem 37. Saisontreffer den Schlusspunkt und gleichzeitig den Anpfiff für eine Meisterfeier, die erst nach Mitternacht im Wahlstedter Klubheim zu Ende gehen sollte. „Unsere B-Mädchen hatten schon den Grill angeworfen und es wurde eine schöne Überraschungsparty“, erklärte Frank Stoffers.

SVHU-Reserve auf Platz acht

Mit einer 1:4-Niederlage gegen Fortuna Bösdorf verabschiedeten sich die Fußballerinnen der zweiten Garnitur des SV Henstedt-Ulzburg auf Rang acht aus der Saison. „Wenn man bedenkt, dass sich unser Team aus der zweiten und dritten Mannschaft sowie aus den B-Junorinnen gebildet hat, können wir mit unserem Ergebnis sehr zufrieden sein“, freute sich SVHU-Trainerin Caroline Mees. „Ich bin stolz darauf, dass wir eine Mannschaft geworden sind.“ Der Ehrentreffer gegen die Ostholsteinerinnen gelang Marigona Avdimetaj (45.).