﻿Frauenfußball: SV Wahlstedt schießt sich mit 10:0 für die Spitzenspiele warm

Als Tabellensechster mit 15:7 Punkten ist der HC Erlangen das Überraschungsteam der bisherigen Saison in der Handball-Bundesliga. Am Mittwoch (20.30 Uhr) empfängt der erstarkte HCE den THW Kiel. Hinter dem Systemwechsel in Mittelfranken steht ein ehemaliger Kieler.