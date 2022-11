﻿SVHU im Regionalliga-Topspiel gegen die Fußballerinnen des HSV krasser Außenseiter

Die Fußballerinnen des Hamburger SV ziehen in der Regionalliga Nord souverän ihre Kreise. Mittlerweile hat auch der Tabellenzweite SV Henstedt-Ulzburg den Anschluss an den Spitzenreiter verloren. Im Topspiel hoffen die Henstedt-Ulzburgerinnen trotzdem auf eine Überraschung.

Henstedt-Ulzburg. Wird das Titelrennen in der Frauenfußball-Regionalliga zu einem Solo für den Topfavoriten Hamburger SV? Am Sonntag ab 14 Uhr spielt der Spitzenreiter, der noch keinen Punkt abgegeben hat, im Stadion am Beckersberg beim einzigen verbliebenen Verfolger SV Henstedt-Ulzburg. „Die Hamburgerinnen haben sich noch keine Blöße gegeben, wir sind der klare Außenseiter“, sagt SVHU-Trainer Christian Jürss.

Vor zehn Jahren handelte sich der Hamburger SV eine Menge Kritik ein, als der Klub seine Fußballerinnen aus finanziellen Gründen aus der Bundesliga abmeldete. Mittlerweile wurde der Kurs korrigiert. Der HSV arbeitet konsequent daran, wieder erstklassig zu werden. Ganz glatt verläuft das Projekt nicht, in der vergangenen Saison scheiterte der Nordmeister in den Aufstiegsspielen zur Zweiten Bundesliga.

HSV investiert kräftig für den Aufstieg

Die Unterschiede zwischen dem HSV und dem SVHU sind immens. Der Etat der Hamburgerinnen wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Der Kader des HSV ist größer, hat mehr Tiefe. Einige Nachwuchs-Nationalspielerinnen gehören dazu. Pünktlich zum Topspiel sind Svea Stoldt und Marlene Deyß zurück, die bei der U17-Weltmeisterschaft in Indien mit der deutschen Auswahl den vierten Platz belegten.

Die Hamburgerinnen treffen auf eine SVHU-Elf, die im Oktober strauchelte und gegen Holstein Kiel (2:3) sowie den Osnabrücker SC (5:5) Punkte ließen ließ. Fünf Zähler liegt der HSV nun schon vor dem Zweitliga-Absteiger aus der Großgemeinde.

SVHU kann Klaas und Homp nicht ersetzen

Dass die an der Hand verletzte Torhüterin Anneke Klaas sowie Offensivspezialistin Vera Homp mit einem Schlüsselbeinbruch fehlen, kann das Jürss-Team nicht dauerhaft auffangen. Zumal weitere Ausfälle dazu führen, dass Jürss sein Team immer wieder umbauen muss. „Natürlich sind wir nicht zufrieden, wie es in den vergangenen Wochen gelaufen ist. Aber wir bekommen wenig Konstanz in unsere Aufstellung“, sagt Jürss, dessen Mannschaft zuletzt wieder ein Erfolgserlebnis feierte. Beim starken Neuling TSV Barmke wurde mit 2:0 gewonnen. Aus dem Aufgebot, das in Helmstedt siegte, fehlt studienbedingt Friederike Nagorny.