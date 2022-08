﻿Freiwasser-Europacup vor Schilksee mit Ukraine-Star Mykhailo Romanchuk

Im Rahmen des 50. Jubiläum der Olympischen Segelwettbewerbe finden am Freitag und Sonnabend ein Europacup und die Norddeutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen vor Schilksee statt. Mit Elea Linka und Linus Schwedler starten auch zwei Schleswig-Holsteiner für das DSV-Team.

Kiel. Nach neunjähriger Abstinenz feiert der Europacup der Freiwasserschwimmer ein Comeback in Deutschland. Am Freitag um 11 Uhr nehmen die Open Water-Schwimmer um den ukrainischen Olympiamedaillengewinner Mykhailo Romanchuk die 10 Kilometer im kappeligen Fördewasser vor dem Olympiazentrum Schilksee in Angriff.

Neben dem ukrainischen Schwimmstar, der bei der Weltmeisterschaft in Budapest in seinem zweiten Freiwasserrennen über fünf Kilometer zu Bronze schwamm und in Magdeburg gemeinsam mit Florian Wellbrock unter Bundestrainer Bernd Berkhahn trainiert, sind auch zwei Schleswig-Holsteiner vor Schilksee am Start: Elea Linka (Stormarn Barsbüttel) und der gebürtige Flensburger Linus Schwedler treten neben anderen für den Deutschen Schwimmverband an.