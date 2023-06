﻿Kenneth Kronholm: Umgang mit jungen Spielern ist „asozial“

Kiel. Bei Holstein Kiel stand Kenneth Kronholm von 2014 bis 2019 zwischen den Pfosten, ehe er sich zum Ende seiner Karriere noch einmal einen Traum erfüllte: die amerikanische Profiliga MLS. Auch wenn die Karriere bei Chicago Fire durch Verletzungen ausgebremst wurde, sollte sich das Engagement auf der anderen Seite des großen Teichs als ein wertvoller Grundstein für die Karriere nach der Profilaufbahn erweisen. Kronholm ist seit anderthalb Jahren Spielerberater mit seiner eigenen Agentur „Kron-nect“, zählt unter anderem den langjährigen Kieler Mittelfeldmotor Alexander Mühling und den gebürtigen Kieler Torhüter Phillip Menzel zu seinen Klienten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Kronholm, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Spielerberater zu werden?

Kenneth Kronholm: Ich bin von meinen Beratern während meiner Karriere nicht so verwöhnt worden. Zuerst war ich bei einer größeren Firma, dann zweimal bei Einzelpersonen. Nichts, was diejenigen für mich geleistet haben, hätte ich wirklich gebraucht. Für Probetrainings hätte ich mich immer selbst anmelden können. Den Kicker lese ich auch und wusste, welche Vereine einen Torhüter gebrauchen können.

Was hätte Sie sich denn von ihren Beratern gewünscht?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn du gut Fußball spielst, dann kommen die Vereine von allein. Dann geht es für den Berater darum, einen guten Vertrag auszuhandeln bei einem Verein, der auch sportlich am besten zum Spieler passt. Wenn dein Spieler allerdings mal keine gute Saison gespielt hat, in einem Tief ist, verletzt war und der Vertrag ausläuft, brauchst du eigentlich mehr als 24 Stunden am Tag, um ihn zu betreuen. Von deiner Arbeit hängt die Existenz deines Schützlings ab.

Kronholm befasste sich schon in seiner Zeit bei Holstein Kiel mit dem Gedanken an eine Karriere als Spielerberater

Klingt danach, als ob Sie sich schon sehr lange mit dem Thema befassen.

Bei meinen vielen Karrierestationen habe ich immer den Kontakt zu den Verantwortlichen gehalten. Meine Abgänge waren nie im Streit, eigentlich bin ich immer im Guten gegangen. Irgendwann habe ich mich gefragt, wie es weitergeht, wenn es mit dem Fußballspielen vorbei ist. Die Gedanken kamen mir relativ früh, so 2014 während meiner ersten Saison bei Holstein. Es hat sich bei mir eingebrannt, dass ich Berater werden will. Als ich meine Karriere beendet habe, stand das Konzept, und es war für meine Frau und mich bereits klar, dass ich diesen Weg gehen werde.

Wie haben Sie die Branche denn kennengelernt?

Durch meine Verletzung konnte ich mich bereits vor meinem eigentlichen Karriereende vorbereiten. Da durfte ich hinter die Kulissen schauen und habe erfahren, wie viele Berater ticken. Die Spieler sprechen immer wieder davon, dass ihr Berater auch ihr Freund ist. Das höre ich immer wieder. Sobald man mit denen alleine telefoniert, zeigt sich dann aber das wahre Gesicht – und dann wird es asozial.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was meinen Sie konkret?

Man bietet eine Kooperation an, die auch für den Spieler attraktiv und lukrativ sein könnte. Vielen geht es nur darum, dass sie ihre Provision alleine bekommen. Selbst wenn ihr Spieler dann in einem Verein spielt, wo die Konkurrenz auf seiner Position vielleicht zu groß ist. Ich will nicht der Robin Hood unter den Beratern werden, aber ich finde es wirklich hochgradig asozial, wie vermeintliche Freunde junge Fußballer vorführen.

Kronholms Vorteil: Kontakte in die amerikanische MLS

Mussten Sie sich als Neuling nicht trotzdem mit anderen Spielerberatern einlassen, um einen Fuß in die Tür zu bekommen?

Für mich war es gut, dass ich die MLS-Nische hatte. Die Liga wird auch für Bundesligaspieler immer attraktiver. Deshalb habe ich gerade zu Beginn mit viel anderen Beratern zu tun gehabt, die Kontakte in dem Bereich gesucht haben. Dabei habe ich wieder gesehen, dass es leider unter den Beratern sehr wenige gute gibt. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass ich nur allein arbeiten kann, wenn ich meine Spieler so behandeln will, wie ich es mir selbst früher gewünscht hätte. Ich möchte nach meiner eigenen Philosophie arbeiten.

Wie sieht die Philosophie denn aus?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich wollte früher im Training jeden Tag ein bisschen besser werden. So habe ich immer weitergemacht bis zum Spieltag. Und genau das möchte ich fortsetzen. Jeden Tag gut arbeiten, alles wissen, um schnell handeln zu können. Auch der Umgang mit den Vereinen ist mir wichtig, damit die nicht von vornherein denken, dass da wieder dieser komische Berater aus Kiel anruft. Es geht mir darum, das Beste für meine Jungs rauszuholen.

Lesen Sie auch

Und das wäre?

Vordergründig geht es gar nicht um das Geld. Das kommt irgendwann, wenn du gute Arbeit machst. Den Rechtsanwälten, Autoverkäufern und was sonst noch in diesem Beruf herumrennt, geht es häufig nur darum, den Spieler zu transferieren. Ich möchte, dass sich die Spieler wohlfühlen. Dafür muss man aber immer wieder Spiele schauen, mit den Jungs sprechen und nicht erst vor Ort sein, wenn der Vertrag unterschrieben werden soll.

Zum Abschluss noch eine Frage: Wie war der erste Anruf bei Holstein Kiel als Berater?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Holstein wollte ich zuerst gar nicht zu tun haben. Ich sehe den Verein immer noch mit einer rosaroten Brille, weil er mir so viel gegeben hat. Und ich wollte nicht, dass Holstein Kiel denkt: ,Hier kommt der Chief, der dem Verein alle Spieler andrehen will’. Wenn ich ihnen jemanden an die Hand gebe, dann soll er auch perfekt ins Profil passen. Als wir dann aber wegen Alex Mühling das erste Mal Kontakt hatten, lief alles fair ab. Und inzwischen stehe ich sehr gerne mit Holstein im Kontakt.

KN