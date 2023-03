Frühjahrsmüdigkeit bei den Zebras?

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

der Frühling in Kiel beginnt mit dicken Nebelschwaden, und irgendwie kam ich heute Morgen beim Blick aus dem Fenster nicht umhin, mir vorzustellen, dass die Handballer des THW Kiel am Abend zuvor in Elverum ähnlich getrübte Sicht aufs Tor gehabt haben müssen. Anders lässt sich das 26:26 (12:11) der Zebras beim Tabellenletzten der Gruppe B kaum erklären.

32 Prozent Angriffseffizienz – ein unterirdischer Wert. Selbst mit einem um die 50 Prozent waren die Zebras beim 28:22-Sieg am Sonntag in Lemgo schon nicht richtig zufrieden. Und können das auch nicht sein. Denn wer im Handball erfolgreich sein will, braucht mehr als eine 50/50-Chance auf ein Tor, wenn er in Ballbesitz ist.

Zumal der THW Kiel eine ganze Erfolgsserie braucht, wenn er seine Ziele – die Meisterschaft und das Champions-League-Final-Four in Köln – nicht vorzeitig begraben will. Für letzteres hat er sich mit dem Punktverlust in Elverum selbst eine Riesenhürde gebaut: Mit dem nun zementierten vierten Platz in der Gruppe B trifft er bei Erreichen des Viertelfinals dort auf Paris Saint-Germain, das bisher nicht einen Punkt abgab.

Mit der aktuellen Angriffsform ist aber schon der K.o. in der vorgeschalteten Play-off-Runde gegen GOG (Dänemark) oder Dinamo Bukarest durchaus möglich, die Auswärtsbilanz des THW Kiel in der Champions League mit nur einem Sieg in Aalborg mehr als dürftig.

Lichtet sich der Nebel gegen Leipzig?

Die Kieler sparten in Elverum nicht mit Selbstkritik. Sander Sagosen, der sich den Auftritt in der norwegischen Heimat ganz anders vorgestellt hatte, sagte: „Das geht so nicht, das ist nicht unser Anspruch.“ Und Tomáš Mrkva, mit zwölf Paraden Verhinderer einer Niederlage, ergänzte: „Die Enttäuschung ist riesig, und wir müssen die Gründe hierfür finden.“

Da scheinen die Kieler aber noch im Nebel zu stochern. Immerhin ist es in dieser Saison nicht die erste Partie, in der sie in entscheidenden Phasen nicht auf Ballhöhe sind oder sich unerklärliche Schwächeperioden leisten. Oder der starke Auftritt eines gegnerischen Torwarts zum kollektiven Angriffsblackout trotz erspielter Chancen führt. Ist es die immer wechselnde personelle Besetzung durch die Verletzungsmisere (im Laufe der Woche rückte Steffen Weinhold ins Lazarett, Niclas Ekberg kehrte zurück aufs Feld), die sich schon durch die ganze Saison zieht? Noch WM-Nachwirkungen? Gar Frühjahrsmüdigkeit?

Woran auch immer es liegt, für die Zebras ist es immens wichtig, dass sich der Nebel am Sonntag lichtet. Dann empfangen sie in der Liga den SC DHfK Leipzig (Liveticker THW Kiel gegen SC DHfK Leipzig ab 16 Uhr auf KN-online). Der schlug zuletzt Meister Magdeburg. Und die Bundesliga verzeiht in dieser Phase der Saison noch weniger als die Champions League. Vielleicht gibt‘s bei den Zebras jetzt ja aber auch das große Frühlingserwachen – am Donnerstag setzte sich in Kiel ja auch irgendwann die Sonne durch.

Zitat der Woche

Ich erwarte von den Jungs, dass sie daran arbeiten und solche Spiele für den THW Kiel gewinnen. Filip Jicha THW-Trainer nach dem Remis in Elverum

Statistik der Woche

22 Tage dauerte es von Steffen Weinholds Comeback nach Kreuzband-Teilruptur bis zur nächsten Zwangspause: Im Heimspiel gegen Celje zog sich der halbrechte Rückraumspieler eine Schulterverletzung zu, die ihn voraussichtlich vier Wochen außer Gefecht setzen wird. Gute Besserung!

