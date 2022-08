﻿FSC Kaltenkirchen eröffnet Oberliga-Saison der Fußballerinnen

Zweimal waren sie nur dabei. Doch diesmal sind sie mittendrin, die Fußballerinnen des FSC Kaltenkirchen. In den Jahren 2018 und 2019 wurde die Oberliga-Saison bereits in Kaltenkirchen eröffnet. Ohne den FSC. Aber nach dem Aufstieg mischen die Kaltenkirchenerinnen beim Opening diesmal mit.

Kaltenkirchen. Wie bereits in den Jahren 2018 und 2019 findet der erste Spieltag in der Frauenfußball-Oberliga wieder auf der Johannes-Kelmes-Sportanlage des FSC Kaltenkirchen statt. Bei der dritten Auflage des Saison-Opening werden die Gastgeberinnen erstmals nicht als Zuschauerinnen, sondern als Aktive dabei sein.

Sechs Partien werden am Sonntag ausgetragen, beginnend ab 11.30 Uhr mit der Begegnung zwischen dem Aufsteiger FSC Kaltenkirchen und der SSG Rot-Schwarz Kiel.

Britta Carlson ehrt Fair-Play-Siegerinnen

Für die Saisoneröffnung konnten die Verantwortlichen des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes Britta Carlson gewinnen. „Ich freue mich, diesen Termin noch wahrnehmen zu können, bevor ich wieder beim DFB intensiv in die Vorbereitung der anstehenden Länderspiele Anfang September eingebunden bin“, erklärt die 44-jährige Co-Trainerin der Frauen-Nationalmannschaft. „Es ist immer wieder schön, die Entwicklung des Frauenfußballs in meinem Heimatbundesland live mitverfolgen zu können.“

Die in Wiemersdorf wohnende Ex-Nationalspielerinn wird sich die erste Partie ansehen und in der Halbzeitpause die Ehrung der Fair-Play-Siegerinnen aus der Saison 2021/22 vornehmen. Unter den fairsten Teams findet sich auch der FSC Kaltenkirchen, der in der abgelaufenen Landesliga-Saison nicht nur Meister wurde, sondern sich auch die wenigstens Karten einhandelte.

FSC Kaltenkirchen peilt Klassenerhalt an

Für die von Jörg Konsorr trainierten FSC-Frauen beginnt am Sonntag das Abenteuer Oberliga. Sie spielen erstmals in der landeshöchsten Spielklasse. „Für uns geht es darum, dass wir am Ende der Saison die Klasse gehalten haben“, meint der Kaltenkirchener Übungsleiter. „Alles andere wäre vermessen. Mit uns sind noch drei andere Aufsteiger, die SG NieBar, Holstein Kiel II und der ATSV Stockelsdorf, neu in der Oberliga. Insgeheim hoffen wir natürlich, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen.“

Eine ging, fünf kamen

Mit Lisa Langer, die mit dem Fußballspielen aufgehört hat, wird nur eine Kickerin des Kaders fehlen. Dafür sind Milena Rutenberg und Marie Henning (beide eigene B-Juniorinnen), Sarah Polzin (Bramstedter TS), Lucie Kopitzky (SV Henstedt-Ulzburg B-Juniorinnen) und Kimberly Nickel (SC Union 03 Hamburg) neu dabei.

„Wir freuen uns darauf, dass wir gegen neue Gegner spielen werden“, sagt Konsorr. „Es sind aber auch ein paar längere Fahrten dabei. Das Niveau ist für mich schwer zu beurteilen. Ich denke, dass wir mit einigen mithalten werden.“

Eingespieltheit als Trumpfkarte

Für das Konsorr-Team spricht, dass es eingespielt ist und einige Spielerinnen in seinen Reihen hat, die bereits höherklassig gespielt haben, wie etwa Maike Tiarks, Berith Voigt, Svenja Hübner, Mareike Schmedes, Katharina Meier oder Liske Brakel-Ollenschläger. Beim Auftakt gegen den Vorjahressiebten werden Berith Voigt (Meniskusverletzung), Johanna Ahlrichs (Kreuzbandriss) und Lisa Bleeck (Rücken) fehlen.

Der Zeitplan – 11.30 Uhr: FSC Kaltenkirchen - SSG Rot-Schwarz Kiel; 12 Uhr: SG NieBar - TSV Russee; 13.30 Uhr: Holstein Kiel II - Kieler MTV; 14 Uhr: ATSV Stockelsdorf - IF Stjernen Flensborg; 15.30 Uhr: TSV Klausdorf - SSC Hagen Ahrensburg; 16 Uhr: TSV Siems - SV Frisia 03 Risum-Lindholm.