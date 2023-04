﻿FSC Kaltenkirchen feiert ersten Saisonsieg in der Frauenfußball-Oberliga

Die Fußballerinnen des FSC Kaltenkirchen sind in der Oberliga nicht mehr die Mannschaft, der die Gegner ohne große Probleme die Punkte abnehmen. Der Aufwärtstrend des Tabellenletzten ist unübersehbar. Jetzt gab es gegen Holstein Kiel endlich den ersten Saisonsieg.

Kaltenkirchen. 15 Spieltage blieben die Fußballerinnen des FSC Kaltenkirchen als Oberliga-Aufsteiger ohne Punktgewinn, kassierten über 100 Gegentore und schossen selbst nur fünf Treffer. Spiel Nummer 16 sorgte in der Elf von Trainer Dirk Kasischke für Partylaune: Das zweite Team von Holstein Kiel wurde mit 5:4 (3:1) besiegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich freue mich sehr für die Mannschaft“, sagte Trainer Dirk Kasischke, der den FSC in der Winterpause von Jörg Konsorr übernommen hat. „Der Jubel war groß, der Sieg wurde gefeiert. Das Team hat sich diesen Sieg verdient.“

FSC Kaltenkirchen hatte dezimiert angetretene Kielerinnen fest unter Kontrolle

Spielerisch wussten die Gastgeberinnen zu überzeugen, hatten die zu zehnt angetretenen Kielerinnen im Griff. Das 1:0 von Svea Scheffler in der 19. Minute glichen die Gäste durch Samantha Fritzler (27.) aus. Erneut Svea Scheffler (40.) und Sophie Scheibner (43.) trafen noch vor dem Pausenpfiff zum 3:1 für den FSC.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im zweiten Abschnitt ging die Souveränität im Spiel der Kasischke-Schützlinge verloren. Die Kielerinnen Greta Nolte (53.) und Finja Wolf (55.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass alles wieder auf Anfang stand. Aber nicht lange: Sophie Scheibner (57.) und Svenja Stümke (59.) schossen die Kaltenkirchenerinnen mit 5:3 nach vorn, Katharina Schick (61.) gelang postwendend das vierte Tor für die Gäste.

FSC Kaltenkirchen hielt Druck der Kielerinnen stand

„Kiel hat Druck gemacht, wir hatten in der letzten halben Stunde Schwierigkeiten in der Defensive. Aber wir wollten den Sieg nicht mehr aus der Hand geben“, sagte Kasischke. „Mein Team hat alles investiert, was möglich war und ist belohnt worden.“gts