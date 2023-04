﻿FSG Saxonia kann nach 2:0-Sieg den Sekt kalt stellen

1:0-Auswärtssieg

Der TSV Vineta Audorf schwebt in akuter Abstiegsgefahr. Gegen eiskalte Bargstedter verlor die Mannschaft von Trainer Norman Bock mit 0:1 und steht nun am kommenden Spieltag vor einem Endspiel um den Klassenerhalt in der Verbandsliga West gegen Fockbek.