﻿Segelsport und Inklusion: „Auf dem Wasser gibt es keinen Unterschied“

Kiel. „Vor drei Jahren waren wir die Exoten“, sagt Johannes Löschke und grinst. Vor drei Jahren? Legten der Segler und seine Crew den Grundstein, um im Feld der J/70 bei der Kieler Woche zu starten. Seitdem hat sich einiges getan. Schon seit dem letzten Jahr trägt das Boot bei der Regatta vor Schilksee den Namen „Blindfisch“, trägt ihn am Rumpf in klassischen Buchstaben – und Löschke hat das Wort zusätzlich in Braille, in Blindenschrift, aufgetragen.

Löschke ist einer von zwei Seglern mit einer Sehbehinderung an Bord. „Wir sind froh über Normalität, hier im Feld mitzusegeln“, sagt der Mann, der für den FC St. Pauli ins Rennen mit 52 Teams aus acht Nationen geht. Angefangen hatte alles mit einem vagen Plan. Nachdem sich die Crew während eines Workshops gefunden hatte, setzte sie sich das Ziel, „irgendeine richtige, große“ Regatta zu segeln. Gibt’s da nicht die Kieler Woche?

Löschke an Bord der „Blindfisch“: Trimmer, Sicherheitsbeauftrager, Wetterfrosch

Beobachtet man das Team an Bord, wird schnell klar: Alles ist eingespielt, ergänzt sich hervorragend. Jeder kennt seine Rolle. Löschke ist Trimmer, achtet auf Lage und Geschwindigkeit des Boots, ist dazu Sicherheitsbeauftragter, passt auf, dass jeder an Bord seine Rettungsweste trägt. Und hilft zusätzlich noch als Wetterfrosch. „Ich rieche, wenn Regen kommt – und dann bricht meistens auch der Wind ein.“ Schnell kommt dann ein Kommando an den Steuermann. Ohnehin sei Kommunikation, viel Kommunikation, der Schlüssel, um gemeinsam zu funktionieren. „Wir müssen vorplanen. Kurze Sätze, klare Ansagen helfen“, so Löschke.

Das Team, das nach Tag zwei der Regatten auf einem respektablen 42. Platz liegt, geht vor Schilksee bodenständig, aber nicht weniger ambitioniert ins Rennen. „Jeder kann sich realistisch einschätzen, gegen einen Carsten Kemmling haben wir keine Chance“, sagt der Segler, fügt aber hinzu: „Bei allem Spaß ist bei uns auch eine gehörige Portion Ehrgeiz dabei.“ Ein wenig träumt Löschke von einem Platz unter den Top 30, betont dennoch auch: „Wir haben schon gewonnen! Weil wir das Bewusstsein schaffen, dass hier jeder mitfahren kann.“

Ist Segeln der perfekte Inklusionssport?

Ob Segeln der perfekte Inklusionssport ist? Heiko Kröger und Co. leben es im 2.4mR vor, und in diesem Jahr sind bei der Kieler Woche in der J/70 gleich fünf inklusive Segelprojekte am Start. Löschke hält inne – und wenig von dem Wort „Inklusion“. „Inklusion steht und fällt mit den Menschen“, sagt er. Inklusion sei nicht nur Schule und Sport. Inklusion sei vor allem Alltag. Und wenn zu einem Seglerempfang Menschen im Rollstuhl nur über ein nebenanstehendes Zelt, wie durch die Hintertür, gelangen oder der Denkmalschutz gar Aufzüge und so Barrierefreiheit in Gebäuden verhindert, sei man bei Inklusion, bei Normalität noch nicht angekommen.

Normalität? Werden im Segelsport immer mehr Rollstühle und Gehstützen – zurückgelassen auf dem Steg, wenn es aufs Wasser geht. Sagt Siegmund Mainka, Paralympicssieger 2008 in Peking und -zweiter 2012 in London, als er gemeinsam mit seinem Team von der 7Ocean den ersten Regattatag ausklingen lässt. „Das kommt einem manchmal so vor, als wäre man bei einem Orthopädieladen“, sagt Mainka und lacht. Sobald er mit seiner Crew ablegt, weiß er aber ganz genau: „Auf dem Wasser gibt es keinen Unterschied.“

Die „Blindfisch“ im Feld der J/70 vor Schilksee: Auf dem Rumpf ist der Name auch in Blindenschrift angebracht. © Quelle: Uwe Paesler

Paralympicssieger Siegmund Mainka über J/70: „Verbreitet, beliebt, kompetitiv“

Mainka, dem nach einem Unfall beide Beine amputiert wurden, bedient auf Position drei das Vorsegel, den Gennaker, kümmert sich darum, dass das Boot nicht in Schieflage gerät. Die J/70 ist für ihn „perfekt“, muss nicht umgebaut werden – anders als etwa der Sonar früher bei den Paralympics. Das sportliche Kielboot zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine große Stabilität aus, wird auch in der Segel-Bundesliga eingesetzt. „Sie ist sehr verbreitet, beliebt, kompetitiv“, so der 54-Jährige.

Die Crew vom Yachtclub Möhnesee (Sauerland) segelt in der Konstellation erst seit April zusammen, hat gerade einmal sechs Trainingseinheiten hinter sich und darf sich nun bei der Kieler Woche auf hohem Niveau messen. „Es ist ein toller Zufall, dass hier in diesem Jahr die internationalen deutschen Meisterschaften stattfinden“, sagt Mainka. Aktuell liegt die 7Ocean auf Platz 49. „Wir lernen gerade viel dazu, wollen uns nach der Kieler Woche zur nächsten Regatta verabreden.“

Schwarzer Humor darf an Bord nicht fehlen

Auch Löschke wird gemeinsam mit seiner Crew weitersegeln. „Wir wollen andere Menschen begeistern, inspirieren“, so Löschke, der angesprochen auf den Namen seines Boots sagt: „Eigentlich wollte ich es Maulwurf nennen.“ Eine Prise schwarzer Humor dürfe nicht fehlen, segele an Bord immer mit. Genau wie die Gewissheit: Segeln mit einer Behinderung ist alles andere als exotisch, sondern ganz normal.

