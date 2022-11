﻿Für die Fußballer aus dem Kreis Segeberg gehört eine WM in den Sommer

Die 22. Fußball-Weltmeisterschaft in Katar läuft. Die deutschen Kicker wollen den fünften Stern, ein Wintermärchen schreiben. Viele Fußballfans wollen die Spiele nicht mal im TV verfolgen. In der Segeberger Fußballszene überwiegt die Meinung: Zusehen ja, Euphorie oder WM-Feeling nein.

Kreis Segeberg. Gastgeber Katar gegen Ecuador – mit dieser Begegnung begann am Sonntag die 22. Fußball-Weltmeisterschaft. Noch nie zuvor hat es vor einer WM solch hitzige Diskussionen wie vor dem Turnier in dem arabischen Land gegeben, das kleiner ist als Schleswig-Holstein. Menschenrechtsverletzungen, der Tod von Gastarbeitern beim Bau der Stadien, Korruptionsvorwürfe bei der Vergabe und die Diskriminierung sowie Inhaftierung von LGBT-Menschen werfen ein schlechtes Licht auf den Staat. Aber auch auf die FIFA. WM-Feeling herrscht bei den wenigsten Fußballfans, schon gar keine Euphorie. Auch bei Trainern, Schiedsrichtern und Spielern im Kreis Segeberg. Von einem kompletten Boykott sind die meisten aber weit entfernt. Sich Spiele, insbesondere die von Hansi Flicks DFB-Elf, im TV anschauen wollen aber die meisten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

WM gehört an das Ende einer Saison

Andreas Cornelsen und seine Fußballer des Kreisligsten Bramstedter TS hatten für einen kurzen Moment darüber nachgedacht, nach dem Punktspiel gegen den TuS Tensfeld gemeinsam das Eröffnungsspiel anzuschauen. „Dieses Vorhaben wurde dann aber schnell verworfen“, erklärt der Trainer, der der Meinung ist, dass „die WM niemals hätte in dieses Land vergeben werden dürfen“. Die Spiele gänzlich boykottieren wird Cornelsen aber nicht. „Vielleicht steige ich ab dem Achtelfinale ein“, sagt er, obwohl er findet: „Eine Weltmeisterschaft gehört an das Ende einer Saison und nicht mittendrin im Winter.“

Kein WM-Feeling

Grillen statt Glühwein – für Sören Warnick gehört das Gemeinschaftserlebnis zu einer Fußball-Weltmeisterschaft einfach dazu. „Es gibt doch nicht schöneres, als sich Freunde nach Hause einzuladen, eine Wurst zu grillen, gemeinsam ein paar Bier zu trinken und Fußball zu gucken“, sagt der Trainer des Verbandsligisten SC Rönnau 74, der der Meinung ist, dass Katar „kein begeistertes Fußballland“ sein kann. Anschauen wird sich Warnick („Ich bin ja Fußballfan“) dennoch einige Partien. „Aber wie in der Vergangenheit, als man sich vor dem ersten Spiel mit den Mannschaften und dem Spielplan befasst oder dem Anpfiff entgegen gefiebert hat, so ist meine Gefühlslage diesmal nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tolle gemeinsame TV-Fußball-Erlebnisse

Auch bei Jonas Griese hält sich Vorfreude in Grenzen. „Die Spiele der Deutschen werde ich mir anschauen, aber so richtiges WM-Feeling wie früher verspüre ich diesmal nicht“, meint der Abwehrchef der Verbandsliga-Kicker der FSG Saxonia. Die Jahreszeit und „die Sachen, die man so über Katar gehört hat“ haben nicht gerade für Euphorie beim ihm gesorgt. So wie es bei den vergangenen Turnieren gewesen ist. „Früher haben wir uns in der Kraft-Arena in Bad Segeberg oder bei einem Kollegen zuhause getroffen“, erinnert sich Griese gern an gemeinsame TV-Fußball-Erlebnisse zurück. Dass es diesmal wieder so werden wird, davon geht er nicht aus.

Torben Dwinger empfindet eine gewisse moralische Doppelzüngigkeit in der Diskussion um die WM in Katar. © Quelle: SPD

Von „deutscher moralischer Doppel-Züngigkeit“ spricht Torben Dwinger. „Einerseits betteln wir in Katar um Gas, andererseits werden dort Menschenrechte verletzt“, sagt der Schiedsrichter, der für den SV Todesfelde Begegnungen bis zur Landesliga pfeift. Wie die meisten, so findet auch er, dass die WM nicht in den superreichen arabischen Kleinstaat hätte vergeben werden dürfen. Auch die Jahreszeit sorgt beim 33-jährigen Juristen dafür, dass er dem Turnier emotionslos entgegen blickt. „Ich werde mir die deutschen Spiele im kleinen Rahmen anschauen“, sagt der Bad Bramstedter.