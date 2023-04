﻿Für die Kaltenkirchener TS ist die Fußball-Oberliga noch kein Thema

Für die Kaltenkirchener TS könnte sich die Chance eröffnen, schnurstracks durch die Fußball-Landesliga in die Oberliga zu marschieren. Trainer René Sixt ist begeistert von seiner Mannschaft, tritt aber auf die Euphoriebremse.

Kreis Segeberg. Die Fußballer der Kaltenkirchener TS schreiben in ihrer ersten Saison in der Landesliga positive Schlagzeilen. Die Elf von Trainer René Sixt ist in der Staffel Holstein die zweite Kraft hinter dem Team von Preußen Reinfeld, das vor dem Wiederaufstieg in die Oberliga steht.