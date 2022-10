﻿Für die Spitzenplätze reicht es bei Holstein Kiel (noch) nicht

Die 1:2-Niederlage vor eigenen Fans gegen Fortuna Düsseldorf beendete die Serie von Holstein Kiel mit vier Spielen ohne Pleite in Folge. Doch gerade aus dieser Niederlage können die Störche viel lernen. Die KSV braucht Konstanz in zwei Halbzeiten, um ein Spitzenteam zu werden. Ein Kommentar.

Kiel. Sportlich gesehen ist die 1:2-Niederlage von Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf ein Dämpfer in Sachen Spitzengruppe der Zweiten Liga. Nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage musste die KSV erstmals wieder als Verlierer vom Platz gehen. Doch aus spieltaktischer Sicht war die Begegnung gegen die Mannschaft von Daniel Thioune ein echter Analyse-Schatz für Holstein-Coach Marcel Rapp und sein Funktionsteam. Gepaart mit dem 1:1 in der Vorwoche bei Darmstadt 98 zeigte es nämlich klar: Auch wenn Holstein aktuell auf einem guten Weg ist – ein Spitzenteam sind die Störche noch nicht.

Dafür fehlt es der KSV noch an der nötigen Konstanz. Beispiel: In der zweiten Halbzeit in Darmstadt hätten die Lilien durchaus auch den Sieg sichern können. Holstein kam nicht richtig in die Zweikämpfe, und es fehlten die berühmten Prozentpunkte, um die Führung aus einer starken ersten Halbzeit in Ziel zu bringen. Ähnlich stellte sich die Sachlage am Sonnabend im Heimspiel gegen Düsseldorf dar. Holstein kam in der ersten Halbzeit nicht richtig im Spiel an. Nicht falsch verstehen: Die Leistung der KSV war durchaus in Ordnung. Sie reicht aber nicht, um gegen die Top-Mannschaften der Liga zu gewinnen.