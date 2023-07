﻿69 Mannschaften aus dem Kreis Segeberg gehen in die Punktspielrunde

Kreis Segeberg. Ein Oberligist, drei Landesligisten, sieben Verbandsligisten, neun Kreisligisten, 19 A-Klassisten, 11 B-Klassisten und 19 C-Klassisten – mit 69 Mannschaften ist der Kreisfußballverband Segeberg am Spielbetrieb der Saison 2023/24 vertreten. Insgesamt haben die Vereine von der Oberliga bis zur Kreisklasse C 758 Teams gemeldet. Nachdem von der Ober- bis zur Kreisliga die einzelnen Staffeln im flexiblen Spielbetrieb eingeteilt wurden, hat der SHFV nun die vorläufigen Staffeln in den Kreisklassen veröffentlicht.

Die Kreisklassen mit allen Segeberger Teams

Kreisklasse A Ost 2: SC Kalübbe, SG Bösdorf / Malente II, SG Dobersdorf/P’hagen II, SV Kirchbarkau, TSV Lepahn, TSV Plön II, Holsatia United, Inter Türkspor Kiel III, SVE Comet Kiel II, TSG Concordia Schönkirchen II, TuS SW Elmschenhagen, SG Sarau/Bosau II, TuS Tensfeld II, TV Trappenkamp.

Kreisklasse A Mitte: Ruthenberger SV, SC Gut Heil Neumünster, SV Bokhorst, SV Bönebüttel-Husberg II, SV Wasbek II, SVT Neumünster II, TS Einfeld II, TSV 05 Neumünster, TSV Aukrug, TSV Gadeland, TuS Nortorf II, VfR Neumünster II, SG Blau-Rot Holstein II, SV Rickling.

Kreisklasse A Südost: 1.FC Phönix Lübeck III, Eichholzer SV II, Lübeck 1876, Rot-Weiß Moisling, SV Eintracht Lübeck, SV Olympia Bad Schwartau, TSV Kücknitz, VfL Bad Schwartau, SV Hamberge II, TSV Zarpen, FC Scharbeutz, Sereetzer SV II, SG Krummesse/Bliestorf, SV Westerrade.

Kreisklasse A Südwest: FC Ulzburg, Fetihspor Kaltenkirchen II, Leezener SC II, SC Rönnau 74 II, SG Dänisch-Müssen, SG KaLe, SG Oering-Seth II, SG Weddelbrook/Nützen, SV Eintracht Segeberg, SV Henstedt-Ulzburg III, SV Henstedt-Ulzburg IV, SV Sülfeld, TuS Hartenholm II, TuS Teutonia Alveslohe.

Kreisklasse B Mitte 2: FC Krogaspe, SG Padenstedt II, SV Boostedt II, SVT Neumünster III, Bramstedter TS II, FSC Kaltenkirchen, Schmalfelder SV, SV Rickling II, SV Schackendorf II, SV Todesfelde III, SV Wahlstedt II, TSV Kattendorf, TSV Negernbötel.

Kreisklasse B Südwest: FC Ahrensburg II, Roter Stern Kickers, SG ELBA, SSV Jersbek, SSV Jersbek II, SSV Pölitz II, SV Eichede III, SV Meddewade, SVT Bad Oldesloe II, VfL Oldesloe II, TSV Nahe, TuS Wakendorf-Götzberg.

Kreisklasse C Ost 2: SC Kaköhl II, SG Bösdorf / Malente III, TSV Dannau II, TSV Lepahn II (9er), BCG Altenkrempe, BSG Eutin II, SG Sarau/Bosau III, TSV Benz-Nüchel, TSV Benz-Nüchel II, TSV Neustadt, TSV Schönwalde II, FSG Wardersee.

Kreisklasse C Mitte 3: BW Wittorf Neumünster, MTSV Olympia Neumünster, Ruthenberger SV II (9er), SC Gut Heil Neumünster II, SV Bokhorst II, TSV 05 NMS II, Türkspor NMS II, Bramstedter TS III (9er), Daldorfer SV, SG Schackendorf (9er), SV Wahlstedt III, TuS Heidmühlen, TV Trappenkamp II.

Kreisklasse C Südwest: TSV Grabau, FSC Kaltenkirchen II (9er), FSG Trave-Land, SC Hasenmoor, SC Wakendorf, Schmalfelder SV II, SG Dänisch-Müssen II, SG Dänisch-Müssen III, SG Oering-Seth III, SG Weddelbrook/Nützen II, SV Eintracht Segeberg II, SV Sülfeld II, TSV Nahe II.

