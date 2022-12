﻿Fußball: Comeback von Kai-Fabian Schulz beim SV Todesfelde rückt näher

Todesfelde. Es war nur eine falsche Bewegung. Aber eine mit schmerzhaften Konsequenzen für Kai-Fabian Schulz. Im ersten Spiel der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord gegen Concordia Hamburg zog sich der Abwehrchef des Oberliga-Meisters SV Todesfelde am 1. Juni einen Kreuzbandriss zu. Der 32-Jährige verschwendet keinen Gedanken daran, seine Karriere mit dieser schweren Verletzung zu beenden. „Das Rehatraining nach der Operation verläuft ohne Komplikationen“, sagt Schulz. „Mein Plan ist, Ende Januar in das Mannschaftstraining einzusteigen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der in Damsdorf lebende Schulz ist zuversichtlich, seiner Mannschaft auf dem Platz dabei helfen zu können, die beiden großen Saisonziele zu erreichen: „Unser Anspruch ist es, wieder Oberliga-Meister zu werden und zum zweiten Mal zu versuchen, über die Aufstiegsrunde den Sprung in die Regionalliga zu schaffen.“

Kai-Fabian Schulz bestritt zwei Spiele in der Zweiten Bundesliga

Eine Leistungsebene, die Schulz gut kennt: „Ich hätte Bock, auf meine alten Fußballer-Tage zu gucken, was noch geht.“ Beim FC St. Pauli und dem Hamburger SV ausgebildet, bestritt er für die zweite HSV-Elf, FSV Frankfurt II, SV Babelsberg 03, Goslarer SC und FC Schönberg 95 rund 150 Viertligapartien. Schulz bekam beim HSV einen Profivertrag, blieb aber ohne Einsatz. In Frankfurt absolvierte er zwei Spiele in der zweiten Bundesliga, beim FC Carl-Zeiss Jena war er in der Drittliga-Abstiegssaison 2011/2012 Stammspieler in der Innenverteidigung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schulz spielte mit Lewis Holtby die U20-WM in Ägypten

Schulz gehörte 2007 zum Kader der U17-Nationalmannschaft, nahm aber nicht an der WM-Endrunde in Südkorea teil. Im Herbst 2009 nominierte Trainer Horst Hrubesch ihn für die Endrunde der U20-WM in Ägypten, Schulz wurde im Gruppenspiel gegen Kamerun (3:0) einmal eingesetzt. „Ich war ein Nachrücker“, erinnert er sich. „Spieler wie Toni Kroos oder Thomas Müller waren nicht dabei, weil sie in ihren Vereinen bereits Stammspieler waren.“ Aber der heutige Kieler Louis Holtby sowie die Bender-Zwillinge Lars und Sven waren mit in Ägypten.

2016 stieg Kai-Fabian Schulz aus dem bezahlten Fußball aus

2016 entschloss sich Schulz, einen Schnitt zu machen. „Ich war Mitte 20 und lebte vom Fußball. Aber es war klar, dass ich keine ganz große Karriere mehr machen würde. Und dass ich an die Zeit danach denken musste“, erklärt er seine Entscheidung. Er stieg aus dem bezahlten Fußball aus, heuerte beim SV Todesfelde an und machte eine Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann.

Husumer SV – SV Todesfelde Sbd. 14 Uhr Am Sonnabend ab 14 Uhr spielt der SV Todesfelde bei der Husumer SV. Theodor Storm widmete seinem Heimatort Husum 1852 das Gedicht „Die Stadt“. Er schrieb von der „grauen Stadt am Meer“. Grau ist auch die tabellarische Situation der Husumer. Die Mannschaft lässt ab und zu mit positiven Ergebnissen aufhorchen, kassiert aber immer wieder deftige Pleiten. So wie im Hinspiel in Todesfelde, als sich die Nordfriesen im Joda-Sportpark ein 0:8 einhandelten. Mit 61 Gegentoren sind die Husumer die Schießbude der Liga. Trotzdem trennt das Team nur ein Punkt von einem Nichtabstiegsplatz. „Husum produziert komische Ergebnisse“, sagt SVT-Trainer Sven Tramm. „Dass die Mannschaft aus den vergangenen drei Heimspielen sieben Punkte geholt hat, sollte uns eine Warnung sein.“ Neben Schulz und Mats Klüver (Knieprobleme) fehlen Tramm Luca Sixtus (Prellung), Sören Gelbrecht (Adduktoren) sowie der erkrankte Henrik Sirmais.

Schulz bewertet den bisherigen Verlauf der Oberliga-Punktrunde mit dem Prädikat „Gut“. Aber: „Aus den beiden Spielen gegen Eichede keinen Punkt zu holen, ist für eine Mannschaft mit unserer Qualität zu wenig.“ Punkte, die dem Tabellendritten Todesfelde (44 Zähler) fehlen, um im umkämpften Titelrennen mit dem FC Kilia Kiel (46 Punkte) und dem SV Eichede (45) nicht Jäger, sondern Gejagter zu sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schulz: „Haben das Zeug dazu, Kilia Kiel und Eichede zu überflügeln

Schulz ist zuversichtlich, dass sein Team am Sonnabend bei der Husumer SV und acht Tage später gegen den VfB Lübeck II sechs Punkte holt. „Das sind Pflichtaufgaben“, sagt Schulz. „Anfang März beginnt für uns dann die lange Restserie. Wir haben das Zeug dazu, Kilia und Eichede zu überflügeln.“

Nicht nur aktuell, auch perspektivisch sei der SV Todesfelde auf einem guten Weg. „Die erforderliche Verjüngung hat begonnen“, sagt der Routinier. Dass von den im Sommer gekommenen Youngstern nur Linksverteidiger Paul Meseberg regelmäßig in der Startelf steht, ist für Schulz kein Widerspruch: „So einfach ist es nicht, sich bei uns Einsatzzeit zu erkämpfen. Das Niveau im Kader ist für die Oberliga hoch, die Alten lassen sich nicht so einfach zur Seite schieben.“

Schulz rät Youngstern zu Geduld

Der 32-Jährige rät Youngstern wie Felix Möller, Nikos Wolf oder dem bereits ein Jahr länger in Todesfelde spielenden Finn-Mathis Holm: „Nicht ungeduldig werden, nicht den Kopf in den Sand stecken. Sondern immer weitermachen, lernen und sich von Mitspielern etwas abgucken. Dann klappt es auch irgendwann mit dem Durchbruch.“ Und falls nicht? „Dann muss man die Entwicklung analysieren, Realist sein und sich eingestehen, dass es nicht ganz reicht. Das gilt für einen Spieler eines Oberligisten genauso wie für einen Profi.“