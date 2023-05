﻿Fußball: Derby zwischen Phoenix Kisdorf und TuS Hartenholm endet mit Remis

Kisdorf. Nach den 90 Minuten waren sich die Trainer einig. Sowohl Dominik Fseisi (SSC Phoenix Kisdorf) als auch Martin Genz (TuS Hartenholm) befanden das 2:2 (2:1) als ein gerechtes Ergebnis. Dennoch besaßen die Kisdorfer Fußballer und die des TuS aus Hartenholm während der gesamten Spielzeit ausreichend Möglichkeiten, um die Verbandsliga-Begegnung für sich zu entscheiden. „Das war ein intensives Derby“, urteilte Fseisi. „Hartenholm besaß die reifere Spielanlage. Leider haben wir unsere Konter nicht gut ausgespielt.“

Phoenix Kisdorf legt ein 2:0 vor

Die Anfangsphase gehörte den Kisdorfern, die nach acht Minuten in Führung gingen. Eine scharfe Hereingabe von Timo Gennrich lenkte Hartenholms Innenverteidiger Robert Wagner ins eigene Tor ab. Erst nach 25 Minuten befreiten sich die Genz-Schützlinge und fanden besser ins Spiel. Doch das Fseisi-Team blieb durch seine Schnelligkeit in der Offensive stets gefährlich. Insbesondere Ole Schneemann (37.) war kaum zu bremsen und erzielte das 2:0. Nach einem Foul an Hartenholms Dribbelkünstler Timo Novak verkürzte Maximilian Kokot (45.+4) auf 1:2.

Mirco Schulz gleicht aus

Nach der Pause hatten die Genz-Schützlinge mehr vom Spiel und glichen durch Mirco Schultz (62.) aus. Nochmals Schultz und Kokot besaßen gute Chancen, auf der Gegenseite tauchten Ole Schneemann und Jannis Gliem gefährlich vor dem TuS-Keeper Bennett Schauer auf. Ein weiterer Treffer fiel aber weder hüben noch drüben.

„Wir hatten eine gute Chance, ein Team, das vor uns in der Tabelle steht, zu besiegen“, bilanzierte Martin Genz. „Anfangs haben wir zu viele Bälle zu schnell verloren. Danach haben wir fußballerisch einen guten Eindruck hinterlassen. Vom Spielverlauf her passt das 2:2.“

Thilo Albrecht kommt vom SVHU

Derweil konnten die Kisdorfer einen weiteren Zugang für die neue Saison vermelden. Thilo Albrecht vom Landesligisten SV Henstedt-Ulzburg schließt sich zur kommenden Saison der Fseisi-Elf an.

Leezener SC gewinnt in Tangstedt

Unterdessen scheint der WSV Tangstedt so etwas wie der Lieblingsgegner der Kicker des Leezener SC zu sein, Immer wenn es gegen die Stormarner geht, dann rafft sich der bereits als Absteiger feststehende LSC zu einer Spitzenleistung auf. So war es bereits beim 2:2 im Hinspiel in Leezen und nun auch beim zweiten Vergleich in Tangstedt. Diesmal reichte es für die Schützlinge von Trainer Marco Heß sogar zu einem 2:1 (0:1)-Erfolg. „Das war richtig gut“, freute sich Leezens Übungsleiter, der trotz des Abstiegs in die Kreisliga auch in der nächsten Saison auf der Bank sitzen wird. „Fußballerisch haben wir über 90 Minuten eine hoch konzentrierte Leistung abgeliefert.“

Leezens Stürmer Schramm als Torwart

Legen seine Schützlinge in der Zukunft ähnlich disziplinierte Auftritte hin, dann dürften die Leezener relativ schnell wieder in die Verbandsliga zurückkehren. „Bis auf das 0:1 besaßen wir stets Zugriff auf das Spiel und haben so gut wie nix zugelassen“, schilderte Heß, der anstelle des gesperrten Stammkeepers Tjark Reimers Angreifer Kevin Schramm zwischen die Pfosten beordert hatte. Der musste lediglich den Schuss von Tarek Abdalla (19.) passieren lassen. „Alles andere, was auf seinen Kasten kam, hat er prächtig gehalten.“

Tobias Neumann trifft doppelt

In der Offensive präsentierte sich der LSC nach dem Wechsel zielstrebig und belohnte sich mit den beiden Treffern von Tobias Neumann (66./81.).

Weiterhin spielten in der Südwest-Staffel: SG Oering-Seth – TSV Bargteheide 1:3 (Tore: Nico Post / 2 x Jan Luca Schulz, Florian Henk). Oststaffel: Concordia Schönkirchen – FSG Saxonia 5:4 (2 x Halili Karakaya, Terrenz Dorring, Paul Kraatz, Renè Puls / 2 x Nicolai Steffen, Finn Block, Elias Laizer).