﻿Eine schwache Halbzeit kostete Kaltenkirchener TS den Aufstieg

Kaltenkirchen. Plötzlich war der Glaube da, schien ein Fußballwunder tatsächlich möglich. Daniel Buhrke (77.) hatte im Aufstiegsrundenspiel zur Oberliga vor über 500 Zuschauern gegen den VfR Neumünster das 2:0 erzielt. Zwar fehlten der Kaltenkirchener TS zu diesem Zeitpunkt noch drei weitere Treffer. Doch durch Buhrkes Tor stand der VfR wieder mächtig unter Zugzwang, war der TuS Rotenhof plötzlich Oberligist.

Erdogan Cumur rettet VfR Neumünster

„Danach besaßen Buhrke, Jonas Jeschke und Finn Rerop binnen fünf Minuten dicke Chancen, das Ergebnis auf 3:0 zu stellen“, blickt Kaltenkirchens Sportlicher Leiter Boris Völker zurück. Bei einem dritten KT-Tor wäre der fast schon sicher geglaubte Aufstieg des VfR Neumünster zwei Treffer entfernt gewesen. „Dann hätte beim VfR der Baum gebrannt, wäre das Wunder von Kaltenkirchen vielleicht noch möglich gewesen.“

Doch statt eines dritten Tores für die Kaltenkirchener machte Erdogan Cumur in der Schlussminute mit seinem 1:2 den Aufstieg für die Veilchen perfekt. Der Elf von KT-Trainer René Sixt blieb trotz des Sieges über die Neumünsteraner und dem 0:3 im ersten Spiel beim TuS Rotenhof, der sich 20 Minuten lang im schleswig-holsteinischen Oberhaus wähnte, nur der dritte und letzte Platz in der Aufstiegsrunde.

Die beiden Väter des Erfolges des Landesligisten Kaltenkirchener TS: René Sixt (li.) und Boris Völker. © Quelle: Markus Weber

Fußballgott ließ KT im Stich

Als Verlierer fühlte sich aber kaum jemand bei der KT. „Wir haben als Aufsteiger eine sehr, sehr gute Saison gespielt und können stolz auf uns sein“, meinte Völker, der das „Scheitern“ in den Aufstiegsspielen in den zweiten 45 Minuten in Rotenhof begründet sah. „Die waren schwach von uns“, erklärte er – fand aber auch, dass „die eine oder andere strittige Schiedsrichter-Entscheidung“ das Spiel negativ für seine KT beeinflusst hatte. „Eins von zehn vergleichbaren Spielen endet mit solch einem klaren Resultat, die anderen neun würden mit einem ganz knappen Ergebnis enden“, haderte Völker mit dem Fußballgott, der die Kaltenkirchener beim Vizemeister der Landesliga Schleswig bei sommerlichen Wetter im Regen stehen gelassen hatte.

Der KT fehlten Kleinigkeiten zum Aufstieg

Was am Ende für die Kaltenkirchener blieb, waren Komplimente der Konkurrenz und eine wichtige Erkenntnis. „Es haben Kleinigkeiten gefehlt“, urteilte Völker. „Letztlich hat sich mit dem VfR die cleverste Mannschaft durchgesetzt.“ Das Saisonresümee des Sportlichen Leiters fiel trotz des verpassten Aufstiegs dann auch positiv aus. „Dass uns der Umbruch mit elf neuen Spielern so gut gelingt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Unter dem Strich haben wir allesamt einen nicht so schlechten Job in der abgelaufenen Saison gemacht.“

Daniel Buhrke hört auf

Während Trainer René Sixt noch Abend des Neumünster-Spiels mit seiner Lebensgefährtin in den Urlaub aufgebrochen ist und weite Teile der KT-Mannschaft ein paar Tage auf Mallorca weilen werden, bastelt Boris Völker weiter am Kader für die neue Spielzeit. Nicht mehr zur Verfügung stehen wird Torjäger Daniel Buhrke, der zum zweiten Mal Vaterfreuden entgegensieht und kürzertreten möchte. „Dass Daniel in seinem letzten Spiel noch ein Tor erzielen konnte, hat mich für ihn besonders gefreut“, sagte Völker, der seit 18 Monaten als Funktionär bei der KT fungiert, in den Jahren davor Buhrkes Trainer beim SSC Phoenix Kisdorf war. Zweiter Abgang bei den Kaltenkirchenern ist Arne Hirschfelder, der zum TuS Hartenholm wechselt.

Neues Trio kommt im Sommer

Auf der Habenseite stehen die Zugänge Max Spreitzer (SV Henstedt-Ulzburg), Janik Peder Jensen (WSV Tangstedt) und Enrik Nrecaj (TSV Sasel). Marten Soder aus der U 19 der JFV Südholstein steht nach einem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt erst ab dem neuen Jahr zur Verfügung. Doch damit noch nicht genug. „Wir sind noch mit weiteren Spielern in Gesprächen“, ließ Boris Völker durchblicken und versprach: „Wir tun alles dafür, dass wir auch in der nächsten Saison eine Mannschaft auf den Platz bringen können, die oben angreifen kann.“

