﻿SV Todesfelde: Ex-Spieler sind interessant für neue Vereine

Todesfelde. Die Fußballer, die den Oberligisten SV Todesfelde verlassen haben, kommen nach und nach bei neuen Vereinen unter. Innenverteidiger Niklas Sabas, in seinen zwei Spielzeiten kein Stammspieler in Todesfelde, aber ein verlässlicher Backup, schließt sich Hamburgs Oberliga-Meister TSV Sasel an.