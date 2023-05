Fußball Oberliga

Sören Gelbrecht und der SV Todesfelde setzten sich am letzten Spieltag gegen Frisia Lindholm durch und bereiteten ihrem Trainerteam mit Sven Tramm an der Spitze einen gelungenen Ausstand.

Sechs Jahre lang führte Sven Tramm die Oberliga-Fußballer des SV Todesfelde als Cheftrainer, in dieser Zeit reihte sich ein Erfolg an den nächsten. Im letzten Saisonspiel gegen Frisia Lindholm ging die erfolgreichste Ära in der Geschichte des SVT zu Ende – mit viel Tränen und einem Kantersieg.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket