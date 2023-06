﻿FV Trave-Land schließt sich mit SG Trave 06 zusammen

Kreis Segeberg. Die SG Trave 06 Segeberg, der Zusammenschluss der Fußball-Junioren-Abteilung des SV Todesfelde, Leezener SC, SV Wittenborn und Eintracht Segeberg vom C- bis zum A-Juniorenbereich, erhält Nachwuchs. Zur neuen Spielzeit tritt der FV Trave-Land der SG bei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FV Trave-Land 2020 gegründet

Der Fußball-Verein ist 2020 aus der Fußballspielgemeinschaft entstanden, in der die Nachwuchsabteilungen des SV Schackendorf und des TuS Fahrenkrug seit 2016 gemeinsame Sachen machten. „Wir wollen allen Jugendlichen die Möglichkeit geben, leistungsgerechten Fußball zu spielen“, begründet Meike Otzmann, Vorstandsmitglied des FV Trave-Land. „Der Schritt, in die erfolgreiche SG einzutreten, war die logische Konsequenz.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Juniorenteams geplant

Gemeinsame Ambitionen und Werte führten zu einer schnellen Einigung. Erfolgreicher Jugendfußball im Leistungs- und Breitensport ist das Ziel. So soll es in der nächsten Saison neben der Landesliga-A-Jugend zusätzlich ein Kreisligateam geben. In der B-Jugend ist neben dem Kreisligateam eine zweite Mannschaft im Aufbau, und in der C-Jugend werden zwei Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen.

Fünfköpfige Führungsriege

Die Führungsriege der SG bilden in Zukunft Tim Rode (Leezener SC), Wilfried Pohlmann (SV Todesfelde), André Lehmann (SV Wittenborn), Hans-Heinrich Meins (Eintracht Segeberg) und Meike Otzmann.

Alle weiteren Informationen sind im Internet unter www.sgtrave06.de abrufbar. maw

KN