﻿Fußball: Landesligist SV Henstedt-Ulzburg kassiert Heimschlappe

Sechs Punkte wollten die Fußballer des SV Henstedt-Ulzburg in der Landesliga Holstein zwischen sich und den Relegationsplatz legen. Doch der Plan ging im Heimspiel gegen den Eichholzer SV nicht auf.

Henstedt-Ulzburg. Der Plan war klar: Die Landesliga-Fußballer des SV Henstedt-Ulzburg wollten gegen den Eichholzer SV gewinnen und sechs Punkte zwischen sich und die in der Tabelle den Relegationsplatz belegenden Lübecker legen. Daraus wurde nichts. Der ESV siegte mit 1:0 (1:0) und ist nun punktgleich mit der Elf von SVHU-Trainer Christian Pusch.

„Wir haben es verpasst, die Chance zu nutzen und uns abzusetzen. Jetzt stecken wir im Abstiegskampf“, ärgerte sich Pusch.

Niemeyers Pech mit einem Fallrückzieher

In der niveauarmen Begegnung hätte Vincent Niemeyer die Henstedt-Ulzburger nach gut einer Viertelstunde beinahe spektakulär in Führung gebracht, aber sein Fallrückzieher fand nicht den Weg ins Ziel. Die Platzherren versuchten vergeblich, die Kontrolle über die Partie zu erlangen. Der Ball ging aber zu schnell verloren, viele Fehlpässe verhinderten einen geordneten Spielaufbau.

Slapstick-Tor für Eichholz

Bis zur 25. Minute waren auch die Gäste nicht gefährlich. Das 1:0 des ESV durch Jannik Gerlach war Slapstick pur. Der Freistoßschütze trat in den Boden. Lübecks Burhan Tetik wollte den Ball verlängern, traf ihn jedoch nicht. Das Kunstleder rollte an mehreren SVHU-Abwehrspielern vorbei durch den halben Strafraum zu Jannik Gerlach, der alleine vor Schlussmann Fin Drews auftauchte und zum 1:0 einschieben konnte.

Danach hatten die Gastgeber Glück, dass die Eichholzer mehrere Großchancen versiebten. Und der SVHU? Bis auf eine Möglichkeit von Max Spreitzer blieb der Zettel von Pusch leer.

Nur Spreitzers Schuss gefährlich

Nach dem Wiederanpfiff bekamen die Henstedt-Ulzburger den Gegner besser in den Griff. Was fehlte, waren lange Zeit gefährliche Szenen vor dem Kasten von ESV-Keeper Torben Schuckar. Brenzlig wurde es für die Gäste nur, als Max Spreitzer in der 72. Minute abzog.

Was die Pusch-Schützlinge auch probierten, es blieb ohne Erfolg. Die Aktionen waren hektisch oder nicht durchdacht. Auch mit der Brechstange klappte es nicht. Die langen Bälle waren ein gefundenes Fressen für die Eichholzer Hintermannschaft.

Konterchancen für Eichholz

Je länger das Spiel dauerte, desto mehr erhöhten die Pusch-Schützlinge das Risiko. Den Eichholzern bot sich die mehrfach die Gelegenheit, die Partie mit einem Konter zu entscheiden. Die beste Chance vergaben zwei ESVer, die auf Fin Drews zuliefen, kläglich.

So blieb es beim 0:1. Ein Erfolg für die Lübecker, die mit den drei Zählern genauso wie die Henstedt-Ulzburger 15 Punkte auf dem Konto und zum unteren Mittelfeld der Landesliga aufgeschlossen haben.

Spiel und Halbserie aufarbeiten

„Unsere Möglichkeiten waren nur Halbchancen“, resümierte Pusch. „Für uns gilt es jetzt, dieses Spiel und die Halbserie aufzuarbeiten.“ Überraschend ist es für ihn nicht, dass der SVHU um den Klassenerhalt kämpft: „Mir war von Beginn der Saison an klar, dass es schwierig werden könnte.“

Vor den Henstedt-Ulzburgern liegt eine lange Winterpause von vier Monaten. Am 18. März erwartet die Pusch-Elf im Segeberger Kreisderby die Kaltenkirchener TS zum ersten Punktspiel im Jahr 2023.

SV Henstedt-Ulzburg: Fin Drews – Daniel Ahlers, Thilo Albrecht, Samuel Appiah (81. Sven Günther), Lars Höche – Helge Schröter (46. Yannik Hülbert, 68. Luke Hubach), Finn Christiansen – Luka Hartwig (73. Björn Zimmermann), Jan Zimmermann, Max Spreitzer – Vincent Niemeyer.

Tor: 0:1 (25.) Jannik Gerlach.

SR: Marc Neumann (TSV Malente); Z: 85.