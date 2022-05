Fußball: Holms später Ausgleich rettet den SV Todesfelde vor Pokalpleite

Um ein Haar wäre die beeindruckende Serie des SV Todesfelde gerissen. Nur, weil gegen den SV Henstedt-Ulzburg das späte 3:3 gelang, eröffnete sich für den Meister der Fußball-Oberliga die Chance, den achten Kreispokal in Folge zu gewinnen. In der Verlängerung setzte sich der Favorit mit 6:4 durch.

Henstedt-Ulzburg.Der SV Henstedt-Ulzburg führt in der 89. Minute mit 3:2, bis zur Sensation fehlt nicht mehr viel. Der klar favorisierte Oberliga-Meister SV Todesfelde hat längst die Brechstange ausgepackt. Und bekommt eine letzte Chance. Finn-Mathis Holm bleibt nach Pass von Rafael Krause cool und trifft zum 3:3. In der Verlängerung gehen Landesligist SVHU die Körner aus. Die Todesfelder gewinnen mit 6:4 (3:3, 2:1) und holen den Fußball-Kreispokal – zum achten Mal in Folge!

„Trainer Sven Tramm hatte mich kurz zuvor mit dem Auftrag ins Spiel geschickt, ein Tor zu machen“, lachte Holm. „Ich denke, das hat ganz gut geklappt.“ Auch Tramm hatte die gute Laune wiedergefunden, die er zwischenzeitlich verloren hatte. So fahrig und fehlerhaft wie über weite Strecken des Finales im Henstedt-Ulzburger Beckersbergstadion hatte er seine Mannschaft lange nicht mehr gesehen. „Stimmt, er sollte uns retten“, sagte Tramm. „Allerdings dachte ich bei Finns Größe eher an ein Kopfballtor. Den Treffer hat er für einen A-Jugendlichen erstaunlich abgezockt erzielt.“