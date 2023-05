﻿JFV Südholstein mit einem Sieg und einer Niederlage

Juniorenfußball

Marten Soder (li.) setzte sich mit dem JFV Südholstein gegen den JFV Nordfriesland mit 3:1 durch und trifft am Sonntag auf Spitzenreiter VfB Lübeck.

Die Juniorenfußballer des JFV Südholstein und der SG FCU-Kisdorf sammelten in ihren Spielen fleißig Punkte und werden auch in der nächsten Serie in der Oberliga spielen. Zwei Teams erhalten jedoch zur Spielzeit 2023/24 neue Trainer.

