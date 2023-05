﻿Kaltenkirchener TS ist Vizemeister und spielt um den Oberliga-Aufstieg

Kaltenkirchen. Marc Jürgensen entfuhr ein kurzes, aber nicht zu überhörendes „Jaaa!“. Von irgendwoher kam ein „Sauber, Männer!“ Es war ein befreiender Moment. Denn was Trainer René Sixt vor der Saison für „utopisch“ erachtet hätte, war mit dem finalen Pfiff des guten Schiedsrichters Hendrik Plambeck (VfL Vorwerk Lübeck) real geworden: Die Fußballer der Kaltenkirchener TS, erst im Sommer 2022 in die Landesliga aufgestiegen, sicherten sich durch einen hoch verdienten 4:1 (1:0)-Erfolg bei Staffelsieger Preußen Reinfeld die Vizemeisterschaft.

Aufstiegsrunde gegen Rotenhof und Neumünster

Der Lohn dafür: Der Kaltenkirchener Traum von der Oberliga lebt wieder. Allerdings sind bis dahin viele „Wenns“ aus dem Weg zu räumen. So muss zum Beispiel Oberliga-Meister FC Kilia Kiel in die Regionalliga aufsteigen, aus der der 1. FC Phönix Lübeck nicht absteigen darf. Tritt dies ein, bedarf es für die KT nur noch der „Kleinigkeiten“, sich in der Dreierrunde gegen den Schleswig-Vize TuS Rotenhof (auswärts am Pfingstmontag) und den Mitte-Zweiten VfR Neumünster durchzusetzen. Diese Begegnung ist für den Donnerstag, 1. Juni, in Kaltenkirchen angesetzt.

Spielen die Kaltenkirchener so wie bei den Preußen in Reinfeld, stehen die Chancen gut, dass der Traum wahr werden kann. „Wir haben diese Herausforderung angenommen und ein sehr gutes Spiel abgeliefert“, lobte Sixt. Seine Elf setzte immer wieder Nadelstiche über die Flügel, wo die Pietsch-Brüder Malte und Lennart nicht zu bremsen waren. Einer dieser Durchbrüche beeinflusste die Begegnung bereits früh entscheidend. Malte Pietsch (20.) konnte im Strafraum nur regelwidrig gestoppt werden, was der Unparteiische als Notbremse wertete. Die Folge: Strafstoß für die KT und Platzverweis für Sünder Christian Biermann. Jonas Jeschke ließ sich diese Chance nicht nehmen und traf zur Gäste-Führung.

KT legt ein 4:0 vor

Mit einem 1:0 im Rücken und mit einem Mann mehr auf dem Feld hatten die Kaltenkirchener alles im Griff. Paul Guckel, der in den Kasten der KT zurückgekehrt war, musste nur selten eingreifen. Seine Vorderleute räumten weit vor dem Strafraum auf, ließen kaum einen erwähnenswerten Preußen-Angriff zu. Bis auf den Reinfelder Ehrentreffer von Dennis Lie (84.), nachdem Daniel Buhrke (69./72.) und Malte Pietsch (81.) bereits auf 4:0 für ihre Farben gestellt hatten, wurde es kaum einmal vor dem Kaltenkirchener Kasten gefährlich.

„Die Jungs haben das richtig gut gespielt“, frohlockte Sixt, der eine interessante Statistik parat hatte. „Wir haben gegen jede Mannschaft mindestens einmal gewonnen – außer gegen Büchen, gegen die gab es zwei Unentschieden.“ Der Büchen-Siebeneichener SV ist in die Verbandsliga abgestiegen.

KT-Trainer Sixt: Aufstiegsspiele „einfach verdient“

„Die Jungs haben sich diese Spiele um den Oberliga-Aufstieg einfach verdient“, erklärte der 49-jährige Trainer nicht ohne Stolz. Lutz Blödorn, Chef der Fußballsparte, sieht – egal wie es ausgehen wird – die Aufstiegsrunde als eine weitere Möglichkeit an, als Team zu reifen. „In solchen Spielen sammelt man Erfahrungen, die man in keinem Training simulieren kann.“

Kaltenkirchener TS: Paul Guckel – Oliver Panknin, Marc Jürgensen, Ben Mügge, Ibrahim Cicek – Jonas Jeschke (84. Leon Schwark), Nidal Cicek (84. Pascal Nickel) – Lennart Pietsch, Jeremey Schalk (67. Finn Rerop), Malte Pietsch – Daniel Buhrke (78. Ivo Bendowski).

Tore: 0:1 (20.) Jonas Jeschke, 0:2, 0:3 (69./72.) Daniel Buhrke, 0:4 (81.) Malte Pietsch, 1:4 (84.) Dennis Lie – Rote Karte: Christian Biermann (Reinfeld) wg. Notbremse – SR: Hendrik Plambeck (VfL Vorwerk Lübeck); Z: 200.

