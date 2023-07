﻿Kaltenkirchener TS zieht ins Finale des Hanse Merkur-Cup ein

Kaltenkirchen. Die Premiere des Vorbereitungsturniers um den Hanse Merkur Cup verläuft für die Fußballer des Gastgebers Kaltenkirchener TS sportlich perfekt. Nach Siegen über den FC Altona 93 II (4:2) und den SV Halsenbek-Rellingen (4:1) steht der Landesligist im Endspiel. Organisatorisch gab es jedoch eine Hürde, die die Kaltenkirchener trotz aller Bemühungen nicht überspringen konnten. In der Gruppe A fanden die Verantwortlichen kein drittes Teams, so dass der SV Todesfelde II gestern Nachmittag anstatt zu spielen trainieren musste.

Enrik Necaj erzielt drei Tore

Eines wurde indes in den 180 Minuten bei der KT deutlich: Die Mannschaft von Trainer René Sixt hat gegenüber der Vorsaison, als sie Vizemeister wurde, aber in der Aufstiegsrunde zur Oberliga scheiterte, an Qualität hinzugewonnen. Youngster wie Marten Soder, der gegen Altona gleich zweimal traf, beleben das Offensivspiel offensichtlich. Und in Enrik Nrecaj scheinen die Kaltenkirchener einen echten Torjäger gefunden zu haben. „Er ist vor dem Tor ruhig und eiskalt“, charakterisiert Sixt seinen Mittelstürmer, der in den beiden Partien drei Tore erzielte. Nidal Cicek, Marc Jürgensen und Malte Pietsch schossen die weiteren Tore der Hausherren, die ihrem Trainer große Freude bereiteten. „Die Jungs haben eine echt gute Leistung abgeliefert.“

SV Todesfelde II verliert 2:4

Ebenfalls von einer beachtlichen Vorstellung sprach Jens Martens, Sportdirektor im SV Todesfelde. Die Reserve des SVT hatte das Turnier gegen den Hamburger Oberligisten TuRa Harksheide eröffnet und eine 2:4 (1:0)-Niederlage kassiert. „Ich habe keinen Klassenunterschied erkennen können“, resümierte Todesfeldes Trainer Finn Hartwig, der seine Kicker am Vormittag noch zu einer Trainingseinheit gebeten hatte. „Dass wir am Ende verloren haben, war eine Frage der Kraft.“

Benny Soares nicht zu stoppen

Der agile Benny Soares schoss den Landesliga-Aufsteiger nach rund einer halben Stunde in Front. „Die erste Hälfte ging klar an uns, auch wenn wir uns in dem einen oder anderen Umschaltmoment hätten besser verhalten müssen“, schilderte Hartwig, dessen Team weitere Gelegenheiten besaß und den Harksheidern, die von Hartenholms Ex-Coach Jörg Schwarzer trainiert werden, lediglich wenige Halbchancen gewährte.

Aus einem 2:0 wird ein 2:4

Dies änderte sich nach dem Wiederanpfiff. Nun übernahm der Fünftligist aus Norderstedt das Kommando. Die Hartwig-Elf blieb jedoch bei ihren schnellen Kontern gefährlich. So wie nach 64 Minuten, als Soares den „TuRanern“ davonlief, den Torwart umkurvte und überlegt zum 2:0 einschob. Die Freude über diesen Treffer währte aber nur kurz. Im Gegenzug verkürzte Yassin Conjani, fünf Minuten später glich derselbe Akteur aus. „Harksheide hatte nun etwas mehr vom Spiel und agierte sehr konsequent im Abschluss“, bilanzierte Finn Hartwig, dessen Team zwei weitere Treffer Lars Hartmann (80./85.) schlucken musste.

Die weiteren Spiele – Mittwoch, 19.30 Uhr: FC Altona 93 II – SV Halstenbek-Rellingen; Sbd., 12.45 Uhr: Spiel um Platz fünf; 15 Uhr; Finale 17.15 Uhr.

KN