﻿Fußball-Kreisgericht des KFV Segeberg musste 110 Fälle verhandeln

Kreis Segeberg. Sport wird nicht selten als Spiegelbild der Gesellschaft betrachtet. Ob der Erfolg wichtiger ist als die Achtung des Fair-Plays, ist dabei nur ein Gedanke, der in diesem Zusammenhang diskutiert wird. In Sachen Fair-Play im Amateurfußball fällt die Bilanz des ersten Halbjahres der Saison 2022/23 mehr als bedenklich aus, scheint die Gesellschaft immer dünnhäutiger zu werden und die Schwelle zur Gewaltbereitschaft weiter zu sinken. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals in einem halben Jahr so viele Spielabbrüche hatten“, erklärt Volker Suhr, Vorsitzender des Spielausschusses des Kreisfußballverband Segeberg.

110 Fälle vor Kreisgericht

Hans-Werner Baurycza, Vorsitzender des Kreisgerichts, sieht dies ähnlich und nennt die Entwicklung auf den Fußballplätzen „erschreckend“. Er belegt dies anhand von Zahlen. „Wir hatten 110 Fälle wegen Unsportlichkeiten oder Feldverweise zu behandeln. Darunter fünf Spielabbrüche. Diese Menge ist einfach nicht mehr vertretbar.“

Spieler werden immer impulsiver

Baurycza, seit fünf Jahrzehnten als Schiedsrichter oder Funktionär dabei, führt die Anhäufung auf die Veränderungen in der Gesellschaft zurück. „Leider ist die Anzahl der Spieler, die sich sehr schnell benachteiligt fühlen und impulsiv darauf reagieren, stark gewachsen“, erklärt er.

Bedrohungen am Telefon

Als negatives Paradebeispiel gilt dabei, der Spielabbruch in der Kreisklasse C zwischen der mittlerweile abgemeldeten dritten Mannschaft des SC Rapid Lübeck und der Reserve des SV Schackendorf. In dieser Begegnung war es zu einer handfesten Keilerei zwischen den Streithähnen gekommen, die von einem Dutzend Polizisten getrennt werden mussten. Der Sportrichter versuchte sich ein umfassendes Bild von den Vorgängen einzuholen, sprach mit allen Beteiligten. „Ich habe rund 50 Zeugen gehört“, verrät Baurycza und musste bei so manchem Telefonat wüste Beschimpfungen über sich ergehen lassen. „Das ging bis hin zu Bedrohungen.“

Umgang ist rüpeliger geworden

Volker Suhr glaubt: „Alle sind etwas rüpeliger geworden, und auch der Umgang untereinander ist nicht mehr so fair.“ Die Ursache liege bei den Aktiven – dass es aber in der jüngeren Vergangenheit so schnell zu Eskalationen gekommen ist, habe auch einen anderen Grund: „Die teilweise noch recht unerfahrenen Schiedsrichter neigen dazu, vorschnelle Entscheidung zu fällen, und warten nicht ab“, erläutert er. Was nicht heißen soll, dass Suhr oder auch Baurycza den jungen Männern an der Pfeife eine Mitschuld am unsportlichen Verhalten einiger Akteure zu geben. „Wir können nicht alle Spiele mit erfahrenen Unparteiischen besetzen, die in solchen kritischen Situation erst einmal abwarten, bis sich die Gemüter beruhigt haben und dann entscheiden.“

Hans-Werner Baurycza setzt weiter auf Dialog

Wie geht es weiter? Hans-Werner Baurycza will die Entwicklung nicht nur mit Strafen oder Sanktionen abarbeiten. Er setzt weiterhin auf Dialog. „Wir sehen uns als Mittler, sind für die Vereine und somit auch für die Aktiven da.“ Beratungsgespräche oder Anti-Aggressionskurse für Spieler hält er für ebenso wichtig wie die Schulung der Unparteiischen. „Ich werde im neuen Jahr bei den Schiedsrichter-Lehrabenden versuchen, Leitlinien zu setzen“, kündigt er an. „Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir alle wieder zu einem sportlichen fairen Miteinander zurückfinden.“