﻿SSC Phoenix Kisdorf überspringt mühelos Hürde Schmalfelder SV

Kreis Segeberg. Am vergangenen Wochenende gewannen die Fußballer des Verbandsligisten SSC Phoenix Kisdorf das Vorbereitungsturnier des SV Schackendorf. Ein paar Tage später trumpften die Kicker von Trainer Dominik Fseisi erneut auf. Diesmal ging es im Erstrunden-Match des Kreispokals zum B-Klassen-Vertreter Schmalfelder SV, der während der 90 Minuten nicht den Hauch einer Siegchance besaß. Am Ende hieß es 8:0 für die Fseisi-Schützlinge.

Überragender Maximilian Pohl

„Das war ein solider Auftritt unseres Teams gegen einen engagierten Gegner, der einen gut aufgelegten Torhüter in seinen Reihen hatte“, resümierte Fseisi die Partie, in der SSV-Schlussmann Maximilian Pohl mehrfach im Mittelpunkt stand. „Er hat sechs, sieben weitere Großchancen vereitelt“, lobte Kisdorfs Trainer. Ole Schneemann (10./45.), Jannis Gliem (43./63.), Lasse Scheithauer (22.), Daniel Hagen (86.), Leon-Pascal Bankert (88.) sowie der Schmalfelder Jan-Christoph Kleensang (64.) mit einem Eigentor sorgten für die Treffer und einen zufriedenen Dominik Fseisi: „Das haben meine Jungs gut gemacht.“

Fetihspor Kaltenkirchen nächster Gegner ?

Läuft alles normal, können sich die Kisdorfer im Achtelfinale auf einen echten Härtetest freuen. Gelingt Verbandsliga-Rivale Fetihspor Kaltenkirchen am Sonntag beim B-Klassisten SG Kaltenkirchen/Lentföhrden der Einzug in die nächste Runde, würden die beiden Teams am Sonntag, 23. Juli, in Kisdorf aufeinandertreffen.

SSC Phoenix Kisdorf mit mehr Qualität

Kommt es zu diesem Verbandsliga-Duell, sähe Dominik Fseisi seine Mannschaft gerüstet. „Auch wenn wir bisher immer wegen fehlender Urlauber improvisieren mussten, geben die Jungs richtig Gas. Es macht unheimlich viel Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten“, erklärt der 41-Jährige, der einen gravierenden Unterschied zum Vorjahr ausgemacht hat. „Durch unsere Zugänge wie zum Beispiel Ole Schneemann, der ja bereits im Winter zu uns gewechselt ist, oder im Sommer Thilo Albrecht oder Leon-Pascal Bankert haben wir unheimlich an fußballerischer Qualität hinzugewonnen.“

Bramstedter TS am Sonntag in Leezen

Besser aufgestellt hat sich auch die Bramstedter TS, die nach dem Staffelsieg in der Kreisliga in der Verbandsliga um Punkte spielen wird und am Sonntag ab 15.30 Uhr beim Leezener SC seine Erstrunden-Partie im Kreispokal bestreitet. Mit Quentin Vozic (WSV Tangstedt), Mücahid Topcu (Türkspor Neumünster), Tim Tanneberger (reaktiviert) und Arlind Ilazi (eigene Zweite) stießen vier Zugänge zum Team von Neu-Trainer Patrick Vollmert hinzu.

„In Leezen erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe“, meint Ligaobmann Bastian Reschke. In den beiden bisherigen Testspiel gegen die SG Elmenhorst/Tremsbüttel (3:7) und den VfL Kellinghusen (2:2) blieb die BT-Mannschaft sieglos. „Dennoch können wir mit den bisherigen Auftritten und der Trainingsarbeit der Spieler zufrieden sein“, sagt Reschke.

Die weiteren Spiele – Sbd., 14 Uhr: TSV Nahe – TuS Hartenholm; 16 Uhr: SG Weddelbrook/Nützen – SG Oering-Seth; So., 15 Uhr: TSV Kattendorf – SV Schackendorf , FC Ulzburg – SV Wahlstedt, SV Westerrade – SV Rickling, SG Blau-Rot Holstein – TuS Garbek, Eintracht Segeberg – SC Rönnau 74, TuS Tensfeld – SV Henstedt-Ulzburg, SG KaLe – Fetihspor Kaltenkirchen, TuS Alveslohe – SV Sülfeld, FSC Kaltenkirchen – TuS Wakendorf-Götzberg.

