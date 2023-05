﻿Kaltenkirchener TS verspielt letzte Titelchance gegen Hagen-Ahrensburg

Kaltenkirchen. Der schöne Traum vom Durchmarsch aus der Verbandsliga in die Oberliga binnen zwölf Monaten ist ausgeträumt. Die Landesliga-Fußballer der Kaltenkirchener TS kamen nach dem 2:4 in der Vorwoche beim SV Eichede II im letzten Heimspiel der Saison nicht über ein torloses Remis gegen den abstiegsbedrohten SSC Hagen-Ahrensburg hinaus. Meister und direkt aufsteigen können die Schützlinge von KT-Trainer René Sixt nun nicht mehr. Eine Chance besteht aber noch. Nach dem 1:2 der Eicheder Reserve bleibt die KT Zweiter. Verteidigt sie diesen Rang am letzten Spieltag kann der Sprung nach oben über die Aufstiegsrunde der Zweitplatzierten der drei Landesligen gelingen.

Kaltenkirchen-Trainer René Sixt nicht unzufrieden

Dass seine Mannschaft binnen einer Woche alle Titelchance verspielt hatte, stimmte Sixt nicht traurig. „Für unsere Entwicklung ist es wahrscheinlich besser, wenn wir noch zwei, drei Jahre in der Landesliga spielen“, erklärte Sixt, der nach dem 0:0 gegen die Stormarner weit davon entfernt war, sein Team zu kritisieren: „Auch heute bin ich nicht unzufrieden mit unserer Leistung.“

Stand-by-Spieler André Zynda muss KT-Kasten hüten

Die personell arg gebeutelten Kaltenkirchener, bei denen der Stand-by-Spieler André Zynda im Tor aushelfen musste, besaßen nach vier Minuten ihre erste Chance durch Finn Rerop, die aber erfolglos verpuffte. Malte Pietschs (21.) Versuch und ein paar Schüsse aus der Distanz blieben die einzig nennenswerten Aktionen der Kaltenkirchener gegen die tief stehenden Gäste vor dem Wechsel. „Uns fehlte im letzten Drittel der nötige Punch.“

Beste Chance für Daniel Buhrke nach der Pause

Nach dem Wiederanpfiff nisteten sich die Hausherren mehr und mehr in der gegnerischen Hälfte ein und drängten mit Vehemenz auf das Führungstor. Die dickste Gelegenheit dafür besaß Daniel Buhrke (62.), der einen Abpraller aus acht Metern nicht im SSC-Kasten unterbringen konnte. In der Folgezeit blieben viele KT-Angriffe verheißungsvoll. Was fehlte, war ein Abnehmer in der Mitte und so blieb die Partie torlos.

Extralob von Trainer Sixt: Malte Pietsch bester Akteur

„Es war deutlich zu merken, dass uns wichtige Spieler gefehlt haben“, resümierte René Sixt, der seinem Kapitän Malte Pietsch ein Sonderlob erteilte. „Malte kann derzeit aus beruflichen Gründen nicht trainieren und war dennoch heute unser bester Mann.“

Kaltenkirchener TS: Andrè Zynda - Oliver Panknin (54. Ole Lippke), Ibrahim Cicek, Marc Jürgensen, Lennart Pietsch - Jeremy Schalk, Nidal Cicek, Lars Jung (54. Ben Mügge), Finn Rerop - Daniel Buhrke, Malte Pietsch.

Tore: Fehlanzeige

SR: Florian Stark (VfB Lübeck)