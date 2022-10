﻿Neuling KT greift in der Fußball-Landesliga nach den Sternen

Preußen Reinfeld, Eutin 08, dazu die Zweitvertretungen vom SV Eichede und von Phönix Lübeck – mit diesem Quartett war im Titelrennen der Fußball-Landesliga Holstein zu rechnen. Dass sich Neuling Kaltenkirchener TS einmischt, ist eine dicke Überraschung.

Kreis Segeberg. Neuling Kaltenkirchener TS sorgt in der Fußball-Landesliga Holstein bei der Konkurrenz für Staunen. Mit 16 Punkten aus den vergangenen sechs Spielen ist die Elf von Trainer René Sixt in die Spitzengruppe vorgeprescht. Am Sonnabend ab 14 Uhr fordert der freche Aufsteiger im Marschwegstadion Oberliga-Absteiger Preußen Reinfeld heraus, der die Liga mit drei Zählern Vorsprung auf die KT anführt.

„Auf uns wartet eine große Herausforderung“, sagt Sixt. „Reinfeld ist unglücklich aus der Oberliga abgestiegen und für mich der Topfavorit in unserer Liga. Trotzdem sehe ich uns nicht chancenlos.“