﻿Meistertrainer Andreas Cornelsen verlässt die Bramstedter TS

Bad Bramstedt. Vergangenen Sonnabend erschien der Himmel über den Fußballern der Bramstedter TS rosarot. Die Kreisliga-Kicker hatten sich gerade durch einen 2:0-Erfolg bei der SG Padenstedt den Staffelsieg in der Mitte-Staffel und den Aufstieg in die Verbandsliga gesichert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die BT, die von Anfang bis Mitte der 1990er-Jahre unter Coach Jens Martens bis in die Oberliga marschiert war, hatte das sportlich tiefe Tal der Tränen verlassen. Nach mehr als einem Jahrzehnt in der Kreisklasse A und Kreisliga, in dem die Herrensparte sogar zeitweise eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Wiemersdorf eingehen musste, um zu überleben. Alles bestens also in der Kur- und Rolandstadt? Eigentlich schon – wenn die Verantwortlichen da nicht eine Kleinigkeit kurzfristig noch zu klären hätten!

Andreas Cornelsen verlässt die BT

Denn der Mann, der in den vergangenen 18 Monaten die sportliche Wende maßgeblich beeinflusst hat, wird den Weg in die Verbandsliga nicht mitgehen. Andreas Cornelsen, seit Januar 2022 Trainer der Bad Bramstedter, wird den Verein verlassen und sich dem Hamburger Bezirksligisten Wellingsbütteler TV anschließen. „Die Entscheidung steht bereits seit April“, erklärt der 48-Jährige. „Wir haben die Nachricht aber unter Verschluss gehalten, um bei unserer Mannschaft keine Unruhe im Titelrennen aufkommen zu lassen.“ Nachdem Meisterschaft und Aufstieg in trockenen Tüchern waren, ließen die Verantwortlichen die Katze aus dem Sack.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bastian Reschke hegt keinen Groll

„Ich kann den Schritt von Andreas nachvollziehen“, bringt Ligaobmann Bastian Reschke Verständnis auf und versichert, dass er keinerlei Groll hegt: „Andreas und ich haben anderthalb Jahre sehr eng zusammengearbeitet, und dies hat aus meiner Sicht super geklappt.“ Auch Cornelsen wollte klargestellt wissen, dass „kein Streit oder Meinungsverschiedenheiten“ seine Entscheidung beeinflusst hätten.

Cornelsen, der das Team als Drittletzter übernommen und im ersten Jahr zum Klassenerhalt in der Kreisliga geführt hatte, sprach von einer vertrauensvollen Partnerschaft. „Mir fehlten aber ein paar Nuancen der Weiterentwicklung. Manchmal habe ich mich wie ein Mädchen für alles gefühlt“, erläutert der scheidende Coach, für den das Angebot aus Wellingsbüttel reizvoll erschien. „Weil ich gleich in der Nähe wohne.“

Neuer Trainer mit Leidenschaft gesucht

An Bastian Reschke liegt es nun, einen Nachfolger für Aufstiegstrainer Andreas Cornelsen zu finden. „Wir sind in guten Gesprächen“, sagte er, ohne dabei einen Namen zu nennen. Welche Qualitäten der Neue mitbringen muss, weiß Reschke hingegen ganz genau. „Er muss eine Mannschaft zusammenhalten können sowie Werte wie Teamfähigkeit und Leidenschaft für die Sache mitbringen.“

Diese Leidenschaft und am besten noch ein großes Netzwerk wird der zukünftige BT-Trainer gleich zu Beginn seiner Amtszeit benötigen. Denn auch wenn der Großteil der Aufstiegsmannschaft beisammen bleibt, werden für die gestiegenen fußballerischen Anforderungen in der Verbandsliga weitere Verstärkungen benötigt. Bisher konnten die Verantwortlichen lediglich Quetin Vozic vom Verbandsligisten WSV Tangstedt von einem Wechsel an den Schäferberg überzeugen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Auch Reserveteam als Meister aufgestiegen

Aber auch in Sachen Neuzugänge sieht Bastian Reschke die BT auf einem guten Weg – wie die gesamte Fußballabteilung. „Neben der ersten ist ja auch unsere zweite Mannschaft in der Kreisklasse C Meister geworden und aufgestiegen“, hob der Ligaobmann hervor. „Deshalb bin ich mir auch sicher, dass wir uns in der Zukunft insgesamt gut entwickeln werden.“

KN