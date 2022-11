Fußball: Oberliga-Meister SV Todesfelde zerstört Heider Heimnimbus

Morten Liebert harmonierte prächtig mit seinem Sturmpartner Marco Pajonk. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit baute Liebert den Vorsprung des SV Todesfelde in Heide auf 7:0 aus.

Der Heider SV hatte in der Fußball-Oberliga im eigenen Stadion noch keinen Punkt abgegeben. Doch dann kam der SV Todesfelde und zerlegte die Elf aus Dithmarschen in ihre Einzelteile. Am Ende stand ein 7:0 – Verteidiger Hasan Deniz Yilmaz hatte es geahnt.