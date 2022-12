﻿Oberliga: PSV Neumünster angelt sich Kjell Knaak vom SV Eichede

Der PSV Neumünster setzt weiter auf Talente aus der Region: Der Aukruger Kjell Knaak, der in der Hinrunde für den Oberligisten SV Eichede auflief, wechselt zum 1. Januar an die Stettiner Straße. In der vergangenen Saison hatte der Angreifer mit neun Toren in der U 19-Regionalliga beim SVE für Furore gesorgt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket