﻿SV Todesfelde droht in der Oberliga eine Saison ohne Titel

Todesfelde. Was haben die Fußballer des SV Todesfelde mit denen des FC Bayern München gemeinsam? Wie den Münchnern, die im DFB-Pokal und in der Champions-League ausgeschieden sind und in der Bundesliga Rang zwei belegen, droht den Todesfeldern ebenfalls eine titellose Saison. Nachdem die Kicker von Sven Tramm, seit 2017 Chefcoach im Joda-Sportpark, im Landespokal raus sind, beim Hallenmasters Dritter wurden und im Meisterschaftsrennen in der Oberliga entscheidend ins Hintertreffen gerieten, ging bei Spitzenreiter FC Kilia Kiel nun auch die nächste Titelchance flöten. Im Viertelfinale des Wettbewerbs „Meister der Meister“ um den Flens-Cup verloren die Todesfelder mit 3:5 (2:2).

SV Todesfelde noch mit Chance auf Kreispokal

Eine Chance bietet sich den Blau-Gelben noch, die Saison mit einem Titel zu beschließen. Am Himmelfahrtstag (18. Mai) geht es im Finale des Kreispokals gegen den Landesligisten SV Henstedt-Ulzburg um die letzte Trophäe der Spielzeit 2022/23.

„Ein wildes Spiel, in dem beide Teams mit offenem Visier agiert haben“, resümierte Tramm die 90 Minuten auf dem Kunstrasen im Kilia-Stadion. „Unter dem Strich geht das Ergebnis aber in Ordnung.“

Die Todesfelder hatten zweimal in Führung gelegen. Doch sowohl auf das 1:0 von Sirmais (12.) als auch das 3:2 von Rafael Krause (52.) fanden die Kieler eine Antwort. Der nie zu bremsende Ben Luca Nohns (17./18.) und Benjamin Petrick (68.) sorgten, nachdem Nikos Wolf (40.) zwischenzeitlich das 2:2 erzielt hatte, für ein 3:3. Serhat Yazhan (77.) und Nohns (90.) schossen die Kilianer mit ihren Toren ins Final Four.

Torwart Fabian Landvoigt als Feldspieler

Der dezimierte SVT musste gegenüber dem 1:1 beim PSV Neumünster ohne Morten Liebert, Mats Klüver und den rotgesperrten Til Weidemann antreten. Christian Rave und Henrik Sirmais waren wieder dabei. Weil die personellen Alternativen fehlten, wurde in der Schlussphase Stammkeeper Fabian Landvoigt als Feldspieler eingewechselt.

„Er hat seine Sache ordentlich gemacht“, lobt Tramm, sah darin aber auch einen der Gründe, warum es am Ende nicht gereicht hatte: „Wir hatten nicht die scharfen Waffen auf der Bank, die uns sonst zur Verfügung stehen.“

Gegen TSB Flensburg lange Ausfallliste

Was sich bis zum Sonntag, wenn der Tabellensechste TSB Flensburg (Anstoß: 14 Uhr) im Joda-Sportpark auflaufen wird, auch nicht ändern wird. Weidemann ist weiter gesperrt. Dustin Thiel, Felix Möller, Niklas Stehnck, Niklas Sabas Velson Fazlija und Jan Luca Holst fallen allesamt verletzt aus. Mats Klüver fehlte unter der Woche krankheitsbedingt, Sören Gelbrecht wird aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen.

„Somit stellt sich die Mannschaft, wie eigentlich seit Wochen, wieder von alleine auf“, stöhnt der 44-jährige Tramm, der für die restlichen fünf Begegnungen ein ambitioniertes Ziel ausgegeben hat. „Wir wollen alle Spiele gewinnen und da sein, wenn die Konkurrenz schwächelt.“

Sven Tramm nimmt Team in die Pflicht

Dass der FC Kilia Kiel und der SV Eichede beide plötzlich schwächeln, daran glaubt Sven Tramm zwar nicht. Er nimmt sein Team aber dennoch in die Pflicht, bis zum letzten Spiel Vollgas zu geben. „Weil die Erwartungen in Todesfelde in den extrem erfolgreichen Jahren stetig gestiegen sind, wir Wettkämpfer sind, die immer gewinnen wollen und mit dem TSB eine Mannschaft nach Todesfelde kommt, die seit langem zu den Top fünf der Liga zählt und große Qualität besitzt.“

Was der SV Todesfelde im Hinspiel an der dänischen Grenzen zu spüren bekommen hat. Nach einer scheinbar sicheren 2:0-Führung kassierten die Tramm-Schützlinge binnen kürzester Zeit einen Doppelschlag und mussten sich letztlich mit einem 2:2 bescheiden. Tramm: „Wir werden uns gewaltig strecken müssen, um die Punkte daheim zu behalten.“