﻿SV Todesfelde erwartet SV Eichede zum Spitzenspiel

SV Todesfelde gegen den SV Eichede – seit fast zwei Jahrzehnten steckt eine Menge Brisanz in dieser Begegnung. So wird es auch am Sonntag sein. Schließlich erwartet der Tabellenführer den Liga-Dritten. Die Todesfelder wollen ihre perfekte Heimbilanz wahren und etwas aus dem ersten Vergleich gutmachen.

Todesfelde. 7:0 beim Heider SV – die Oberliga-Fußballer des SV Todesfelde setzten vor einer Woche ein riesengroßes Ausrufezeichen. Beim Regionalliga-Absteiger und damaligen Tabellendritten, der nicht den Hauch einer Chance besaß. „Ein toller Auftritt“, jubelte SVT-Coach Sven Tramm, der sieben Tage später erneut mit seinen Team vor einem Gipfeltreffen steht. Am Sonntag kommt mit dem neuen Tabellendritten SV Eichede ein gefühlt ewiger Rivale in die Festung Joda-Sportpark, die in der laufenden Spielzeit noch keinem Kontrahenten eingenommen werden konnte. Die blaugelbe Bilanz: Neun Spiele, neun Siege und eine Tordifferenz von 35:7. Beeindruckend!

Gesamtbilanz spricht klar für den SV Eichede

Frustrierend für die Todesfelder liest sich hingegen die Gesamtbilanz gegen die Eicheder. In 27 Duellen seit 2003 gab es lediglich drei Siege des SVT, aber bereits 17 Pleiten bei einem Trefferverhältnis von 33:60. Aber die Zeiten, in denen die Tramm-Elf als krasser Außenseiter gegen die Stormarner galten, sind längst vorbei. Auch wenn Anfang August ein 0:1 in die aktuelle Saisonwertung mit aufgenommen werden musste. Glücksgefühle bei den Todesfeldern rufen immer noch die Gedanken an den April 2022 hervor. Mit einem Galaauftritt und einem 5:1 im Ernst-Wagener-Stadion legte der SVT damals den Grundstein für den späteren Oberliga-Titelgewinn.

SV Todesfelde hat derzeit einen Lauf

Und heute – etwas mehr als drei Monate nach der ersten von insgesamt bisher zwei Todesfelder Niederlagen der laufenden Serie? „Wir sind in den vergangenen Wochen stabiler geworden, spielen enormes Tempo und ausgezeichneten Fußball“, lobt Tramm, dessen Elf zuletzt vier Mal in Folge gewann und dabei 19:1-Tore erzielte. Ein Grund für den Aufschwung dürfte sein, dass Torjäger Morten Liebert langsam, aber sicher zur alten Form zurück gefunden hat. Acht seiner insgesamt elf Saisontreffer erzielte der 30-Jährige in den letzten vier Begegnungen. Gemeinsam mit Marco Pajonk, der bereits bei 17 Toren steht, bildet der Linksfuß ein kaum zu bremsendes Sturmduo. In Eichede wirkte Liebert nur zehn Minuten mit. Damals hatte er noch an den Folgen einer Nasen-Operation gelitten und war nur bedingt einsatzfähig.

Läuferisch starke Stormarner

Wenn die Eicheder, die in den Spielzeiten 2013/15 und 2016 /17 in der Regionalliga aktiv waren, am Sonntag nach Todesfelde kommen, werden sie eine Menge fußballerische, aber auch athletische Qualität mitbringen. „Der SVE besitzt eine junge Mannschaft, die viel in Bewegung ist und 90 Minuten lang rauf und runter läuft“, hebt Sven Tramm Stärken des Gegners hervor, der sich im bisherigen Saisonverlauf als sehr stabil in der Defensive erwiesen hat. Ganze elf Gegentreffer schluckten die Schützlinge von Trainer Paul Kujawski bisher. Allerdings sind die 29 selbst erzielten Tore nur ein durchschnittlicher Wert in der Liga.

Sven Tramm kann aus dem Vollen schöpfen

Diese Zahlen spiegeln die Taten der Vergangenheit wider. Nicht die der Zukunft. Das weiß auch Tramm. Und deshalb: „Wir müssen zu unserem Spiel finden, den Ball laufen lassen und mit der nötigen Coolness agieren“, fordert der 44-Jährige, der bis auf die Langzeitverletzten Kai-Fabian Schulz und Mats Klüver auf seinen gesamten Kader zurück greifen kann. „Wenn wir dann noch unsere fußballerische Qualität in die Waagschale werden, dann können wir uns auch erfolgreich für die Hinspielpleite revanchieren.“

