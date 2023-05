Fußball Oberliga

Im Spiel eins nach der Verkündung des Aus für Trainer Svern Tramm am Saisonende präsentierten sich die Fußballer des SV Todesfelde im Oberliga-Auswärtsspiel beim SC Weiche 08 Flensburg II in Galaform. Am Ende sprang ein deutlicher Erfolg heraus, bei dem Til Weidemann den 100. Saisontreffer erzielte.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket