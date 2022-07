﻿Fußball-Oberliga: TSV Bordesholm und FC Kilia Kiel eröffnen die Saison

Saison-Opening am Freitag

Es geht wieder los: Der TSV Bordesholm empfängt am Freitagabend ab 19 Uhr den FC Kilia Kiel zum Saison-Opening in der Fußball-Oberliga. Rund um den Kracher bietet der TSV Bordesholm ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein an.

