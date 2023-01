﻿Fußball: Sara Batchadji hat sich Platz in der SVHU-Elf erkämpft

Die Lübeckerin Sara Batchadji musste sich umstellen, um im Frauenfußball Fuß zu fassen. Doch die 17-Jährige gab Gas und erkämpfte sich beim Regionalligisten einen Stammplatz. Sie hat große Ziele: Ab Herbst möchte Sara Batchadji in den USA Studium und Fußball verbinden.

Henstedt-Ulzburg. Am Freitag beginnt für die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg die Vorbereitung auf den Rückrundenstart in der Regionalliga. Malena Watzlawik wird nicht mehr dabei sein. Sie beginnt in Bremen ein Studium und schließt sich dort dem ATS Buntentor an.