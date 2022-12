Bei 13 Spielern laufen am Saisonende die Verträge aus, 19 Profis sind nach aktuellem Stand über den 30. Juni hinaus an den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel gebunden. Eine Deadline in Sachen Personalplanung gibt es laut KSV-Sportchef Uwe Stöver nicht. Ein sportliches Risiko für die Rückrunde?