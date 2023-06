﻿Der Fußball rollt zum Saisonabschluss auf vielen Jugendturnieren

Alveslohe. Die Wochen vor den Sommerferien sind beliebt, um große Jugendfußball-Turniere auszutragen. Der Nachwuchs spielt noch einmal in den Teams der vergangenen Saison, ehe Spielerinnen und Spieler ihre Mannschaften und Altersklassen wechseln. Dass lange Turniertage oder -wochenenden auch Geld in die Kassen bringen, ist für die ausrichtenden Klubs ein positiver Nebeneffekt.

Neu im Kreis der Veranstalter ist der TuS Teutonia Alveslohe. Zur Premiere des Sommerturniers folgten 55 Mannschaften im C- bis G-Jugendalter der Einladung, in Alveslohe mitzumachen. Die Teutonen schnürten auf ihrer Anlage ein Rundum-Spaß-Paket mit einem vielfältigen Rahmenprogramm.

Viel Lob für Turnier-Ausrichter TuS Alveslohe

„Der Spaß war den Teilnehmern anzusehen. Wir wurden von unseren Gästen mit Lob überhäuft“, freut sich Florian Kaiser-Schau, der das Turnier zusammen mit Steffen Hinze und Björn Andresen auf die Beine stellte. „Einige Teams haben sich schon für 2024 wieder angemeldet.“

Zwei Feuerwehrfahrzeuge standen auf der Anlage und konnten begutachtet werden, die Kids ließen sich schminken, eine Torwand und eine Geschwindigkeitsmessanlage dienten zum Zeitvertreib. Das Orga-Team „Meine Heimat, mein Verein“ kümmerte sich ums leibliche Wohl, baute dafür sogar eine Beachbar auf.

Als die Jüngsten kickten, war im Umfeld der Sportanlage kein Parkplatz mehr zu ergattern, dementsprechend voll war es am Spielfeldrand. „Wir hatten auch Glück mit dem Wetter“, sagte Kaiser-Schau.

D-Junioren bestes Team des TuS Alveslohe

Als bestes der TuS-Teams belegten die D-Junioren den vierten Platz. Bei der Siegerehrung gab es für alle Spieler eine Überraschung. „Wer wollte, bekam ein Band für unser Freibad in Alveslohe und konnte dies kostenlos nutzen“, sagte Kaiser-Schau. „Das kam, natürlich auch wegen des Superwetters, toll an.“

Derweil zählt das Turnier des SSC Phoenix Kisdorf zu den größten und traditionsreichsten im Kreis Segeberg. Zum 47. Mal rollt am 1. und 2. Juli der Ball beim G+S Automobile-Cup. 108 Mannschaften von der U 6 bis zur U 19 haben für die Turniertage am Strietkamp gemeldet.

Teams in Kisdorf spielen auch für kranke Kinder

An beiden Tagen wird ab 9.30 Uhr gespielt. Rund 150 Sportler werden auf der Anlage übernachten. Auch, um das große Feuerwerk am Sonnabend ab 22.45 Uhr zu erleben. Während der verschiedenen Wettbewerbe wird ein Luftballonkünstler für Kurzweil sorgen, in gleich vier Tombolas sind attraktive Preise zu gewinnen. Ein großer Teil des Turniererlöses wird für die Kinder-Intensivstation des UKE Hamburg gespendet.

Der SC Rönnau 74 konzentriert sich auf die jüngeren Mannschaften. In Erinnerung an den ehemaligen Jugendwart, der tödlich verunglückte, wird zum 25. Mal das Roman-Büttner-Gedächtnisturnier für G- bis C-Juniorenteams sowie D-Mädchen gespielt. Der Ball rollt am Sonnabend und Sonntag ab 9.30 Uhr auf dem Sportplatz am Haus Rönnau.

Der 17. Sommer-Cup des TuS Tensfeld wurde auf dem Sportplatz am Bahndamm bereits am Freitagabend angepfiffen. Der Wettbewerb mit mehr als 100 Mädchen- und Jungen-Mannschaften wird am Sonnabend ab 9.30 Uhr und am Sonntag bereits um 9 Uhr fortgesetzt.

