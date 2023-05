﻿SV Todesfelde gewinnt zum neunten Mal in Folge den Kreispokal

Tensfeld. Als der Schlusspfiff in Tensfeld ertönte, fühlte sich alles an wie immer. Die Fußballer des SV Todesfelde hatten mal wieder den Segeberger Kreispokal gewonnen – zum bereits neunten Mal in Folge. Und zum dritten Mal in Serie durch einen Endspielsieg über den SV Henstedt-Ulzburg. Hatte der Landesligist den Seriensieger vor einem Jahr noch in die Verlängerung gezwungen, so besaß er diesmal keine Chance. 4:0 (2:0) hieß es nach 90 Minuten, die für den Todesfelder Sven Tramm und sein Trainerteam die letzten in diesem Wettbewerb waren.

Sven Tramm geht ohne Niederlage

Tramm wird nach der Saison als Chefcoach abgelöst, wechselt auf die Funktionärsebene im SVT. Er geht, ohne eine einzige Niederlage im Kreispokal in seiner derzeitigen Funktion kassiert zu haben. „Die Jungs haben den Sieg unbedingt gewollt und fußballerisch eine gute Vorstellung abgeliefert“, kommentierte der 44-Jährige diesen Umstand in seiner gewohnt sachlichen Art.

Feier in aller Stille mit Assistenten

Innerlich dürfte Tramm emotional aufgewühlt gewesen sein. Lange nach der Siegerehrung saß er mit seinem Assistenten Bastian Holdorf und Torwarttrainer André Friedrichs auf der Trainerbank und feierte in aller Stille den letzten der vielen Titel in der gemeinsamen Zeit seit 2017.

Sixtus: „Kenne SVT ohne Tramm nicht.“

Doch nicht nur diese Szene bewies, wie emotional es an diesem Tag bei den Todesfeldern zuging. Luca Sixtus, in der Vergangenheit nicht gerade als Kopfballungeheuer auffällig geworden, köpfte seine Mannschaft bereits in der dritten Minute in Führung, ließ sich zunächst von seinen Mitspielern feiern, um danach zur Trainerbank zu laufen und Tramm, Holdorf sowie Friedrichs zu umarmen. „Diese Geste war ein kleines Geschenk an unsere Trainer“, begründete der Kapitän seine offensive Sympathiebekundung. „Ich kenne den SVT nicht ohne Sven Tramm und bin ihm sowie unserem Trainerteam für meine beste Zeit unendlich dankbar.“

Spieler wollten den Pott für Trainerteam

Sixtus, der seinen letzten Kopfballtreffer 2015 im Kreispokalfinale gegen die Kaltenkirchener TS an gleicher Stelle erzielt hatte, und seine Mitspieler betrachteten diese Begegnung als besondere Verpflichtung. „Wir wollten den Pott noch einmal unbedingt für unsere Trainer holen.“

SVHU ohne Chance

Bei solch einer Todesfelder Entschlossenheit, die in einem seriösen sowie stets engagierten Auftritt mündete, besaß der Außenseiter nicht den Hauch einer Chance. Auch nicht in Überzahl, nachdem sich SVT-Keeper Matthies Meyer (45.) wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte eingehandelt hatte. Dies musste auch SVHU-Trainer Sven Günther einräumen: „Unter dem Strich hat der SVT hochverdient gewonnen.“

SV Todesfelde: Matthies Meyer – Christian Rave, Kai-Fabian Schulz, Paul Meseberg – Rafael Krause (73. Velson Faazlija), Sören Gelbrecht (62. Niklas Stehnck), Luca Sixtus, Mats Klüver, Til Weidemann (90. Niklas Sabas) – Marco Pajonk (78. Manuel Carvalho), Morten Liebert (45.+1 Fabian Landvoigt) – SV Henstedt-Ulzburg: Fin Drews – Lars Hoeche, Samuel Appiah, Helge Schröter (69. Yannik Hülbert), Mika Klein – Max Spreitzer (80. Finn Christiansen), Björn Zimmermann, Pasquale Longo, Vicent Niemeyer, Tobias Weißörtel – Luka Hubach – Tore: 1:0 (3.) Luca Sixtus, 2:0 (26.) Rafael Krause, 3:0 (67.) Paul Meseberg, 4:0 (90.) Manuel Carvalho – Bes. Vorkommnisse: Rote Karte gegen Matthies Meyer (SVT/45.) wg. Handspiels außerhalb des Strafraums; Gelb-Rote gegen Mika Klein (SVHU/83.) nach wiederholtem Foulspiel – SR: Max-Frederik Löbel (Kaltenkirchener TS) – Z: 520.

