﻿Fußball: SV Todesfelde II mischt die Verbandsliga Südwest auf

Zweite Mannschaften hängen häufig am Tropf des ersten Teams. Nicht so die Zweite des SV Todesfelde. Mit nur wenig Unterstützung aus dem Oberliga-Kader mischt die Elf die Fußball-Verbandsliga Südwest auf. Es passt zwischen dem jungen Trainer Finn Hartwig und den Spielern.

Todesfelde. Vor der Saison brachten die Verantwortlichen des SV Todesfelde die Kenner der Fußballszene zum Schmunzeln. Die zweite Mannschaft sei künftig eine U 23, ließen die Macher im Verein auf allen Kanälen verbreiten. Dass das Gros der Leistungsträger im Team zum 30plus-Klub gehört oder nur wenig jünger ist, störte die Todesfelder dabei nicht. Der erst 24-jährige Trainer Finn Hartwig, der die Elf mit acht Siegen in Serie an die Spitze der Verbandsliga-Südweststaffel führte, klärt nun auf: „U23 ist eine Vision, dort wollen wir hin. Wir haben etliche Talente im Kader, aber noch sind die Routiniers unverzichtbar.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Langjährige Ober- und Landesligaspieler führen die Mannschaft an. Dennis Studt (30), Philipp Möller (30) und Christian Jaacks (31) teilten sich die Tore beim 5:1 beim VfR Horst, mit dem sich die Todesfelder in die Winterpause verabschiedeten.

Acht Punkte trennen die Hartwig-Schützlinge schon von den Verfolgern TSV Bargteheide und dem WSV Tangstedt, der allerdings noch zwei Spiele nachzuholen hat. „Wir haben die kleine Schwächephase der Tangstedter konsequent ausgenutzt“, sagt Hartwig.

Philipp Möller ein Vorbild

Dennis Studt belegt in der Torschützenliste mit 15 Treffern hinter Nico Post (16, SG Oering-Seth) den zweiten Platz. Standard-Spezialist Möller steht bei zehn Toren, obwohl er selten 90 Minuten durchgespielt hat. „Philipp ist ein Vorbild für andere Spieler“, lobt Hartwig den Mittelfeldmann. „In der Vorbereitung war er noch verletzt. Er hat intensiv an seiner Fitness gearbeitet und sich ohne Murren auf die Ersatzbank gesetzt.“ Über Kurzeinsätze habe Möller Werbung in eigener Sache betrieben. „Seine Spielzeit wurde immer länger, jetzt ist er aus dem Team nicht mehr wegzudenken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trainer Finn Hartwig (24) hat die zweite Elf des SV Todesfelde an die Spitze der Fußball-Verbandsliga geführt. © Quelle: Sönke Ehlers

Routiniers finden die richtigen Lösungen

Seine Mannschaft, so Hartwig, stehe an der Spitze, obwohl die Unterstützung aus dem extrem gut besetzten Oberligakader überschaubar gewesen sei: „Die Mischung zwischen den erfahrenen Füchsen, die in kritischen Phasen Lösungen finden, und den talentierten Youngstern funktioniert. Auch die jungen Leute haben ihren Anteil am bislang tollen Abschneiden.“

Exemplarisch nennt Hartwig drei Youngster: „Bendix Tietz ist als Rechtsverteidiger ein Dauerbrenner. Meeno Bröker, obwohl noch U 19-Spieler, hat sich ähnlich hohe Spielanteile erarbeitet wie Sebastian Völker, der sein erstes Herrenjahr spielt.“

Es passt zwischen Trainer und Mannschaft

Ein weiterer Faktor für das erfolgreiche Abschneiden: „Trainerteam und Mannschaft harmonieren“, sagt der 24-jährige Hartwig. Anfängliche Skepsis ob seines für einen Verbandsligatrainer jungen Alters wären schnell verflogen. „Die Jungs sagen, nach zwei, drei Trainingseinheiten wären sie überzeugt gewesen“, sagt der vor der Saison aus Eutin gekommene Student, der jünger als viele seiner Spieler ist. Er bezeichnet sich selbst als „akribisch und strukturiert“. „Ich habe einen Plan, die Mannschaft zieht mit – es passt!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Winterpause komme nach acht Siegen ein wenig ungelegen. „Von uns aus hätten wir durchspielen können“, sagt Hartwig, der die Zielsetzung für die weitere Saison klar umreißt: „Im Verein ist niemand, der von uns schon in meinem ersten Jahr in Todesfelde den Aufstieg fordert. Aber wir sind Erster und wollen diesen Platz verteidigen.“ Seine Elf steht bei einem Punkteschnitt von 2,4 pro Spiel. „Wenn wir dieses Level halten, soll erst einmal ein anderer Verein kommen, der uns verdrängt.“