﻿Fußball: SV Todesfelde muss in Eichede personell zaubern

SV Eichede gegen den SV Todesfelde. Das war in der vergangenen Saison der Fußball-Oberliga das absolute Topspiel. Auch in der neuen Runde werden beide Mannschaften heiß gehandelt. In Eichede kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte.

Todesfelde. In der vergangenen Oberligasaison lieferten sich der SV Todesfelde und der SV Eichede lange Zeit einen packenden Zweikampf um die Spitzenposition. Am Ende ging den Eichedern ein wenig die Luft aus. Mit vier Punkten Vorsprung gewannen die Todesfelder Fußballer den Titel, verpassten in der Aufstiegsrunde allerdings den Sprung in die Regionalliga deutlich. Mittwoch kommt es ab 19 Uhr in Eichede zum nächsten Aufeinandertreffen der Oberliga-Schwergewichte.

Rückblick: In der Serie 2021/22 waren die Eicheder im Hinspiel die leicht bessere Mannschaft. Deniz Hakan Yilmaz rettete den Todesfeldern mit einer Glück-Bogenlampe in der Nachspielzeit das 1:1. Das Rückspiel wurde zu einer Demonstration der Todesfelder Stärke. Nach 0:1-Rückstand war der Ausgleich, den Morten Liebert kurz vor der Halbzeit erzielte, die Initialzündung zu einer fantastischen Leistung der Elf von SVT-Trainer Sven Tramm. Rafael Krause (2), Marco Pajonk und noch einmal Liebert sorgten vor mehr als 800 Zuschauern für den 5:1-Triumph des späteren Meisters.

SV Eichede im Neuaufbau

Aus der Vergangenheit auf die anstehende Partie zu schließen, ist allerdings nicht möglich. Die Eicheder haben Asse wie Mika Clausen (FC St. Pauli II) oder Jonathan Stöver (Phönix Lübeck) an Regionalligisten verloren. Sascha Steinfeldt, der Denny Skwierczynski als Trainer abgelöst hat, baut bei den Stormarnern eine neue Truppe auf. Die zum Auftakt in Lindholm durch ein spätes Tor von Kay-Fabian Adam mit 1:0 gewann.

Im Kader der Todesfelder, am Sonntag 3:1-Sieger gegen den FC Dornbreite Lübeck, hat sich weit weniger verändert. Aber von den Torschützen, die Mitte April beim Kantersieg in Eichede dabei waren, wird nur Pajonk stürmen. Krause, der in diesem Spiel eine unglaubliche Leistung zeigte, befindet sich im Urlaub, Liebert ist nach einer Nasen-Operation noch nicht zurück auf dem Rasen. Dazu fehlt Abwehrchef Kai-Fabian Schulz (Kreuzbandriss).

Rave ist einer, der auf die Zähne beißt

Christian Rave, der andere extrem ausgebuffte Innenverteidiger, musste gegen Dornbreite kurz nach der Pause mit Schmerzen an den Adduktoren passen. „Es sieht nicht gut aus, aber ein bisschen Hoffnung auf einen Einsatz habe ich bei Rave immer“, sagt Tramm. „Er ist einer, der immer spielen will und dafür unglaublich auf die Zähne beißen kann.“ Linksverteidiger Paul Meseberg (Bänderriss am Sprunggelenk) fällt ebenso aus wie Mats Klüver, der nach hartnäckigen Knieproblemen versuchen will, die Belastung nach und nach zu steigern.

Tramm hadert nicht mit den Ausfällen. „Wir haben einen breit aufgestellten Kader, dann müssen andere Spieler ran“, betont der Neversdorfer, der voller Respekt über die neue Eicheder Mannschaft spricht: „Das ist ein Gegner mit vielen hochtalentierten Fußballern. Die Stormarner werden schnell lernen und im Verlauf der Saison immer stabiler werden. Für mich gehört Eichede auch in stark veränderter Besetzung wieder zu den absoluten Titelkandidaten.“