﻿SVHU gastiert zum Saisonfinale beim VfL Jesteberg

Henstedt-Ulzburg. Saisonfinale in der Regionalliga für die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg. Die SVHU-Frauen treten am Sonntag ab 14 Uhr beim VfL Jesteburg an.

Alle Entscheidungen gefallen

Die entscheidenden Plätze in der Regionalliga sind bereits vor dem letzten Spieltag verteilt, der Hamburger SV nimmt als Staffelsieger an den Relegationsspielen zur Zweiten Bundesliga teil. Seit vergangener Woche stehen auch alle Absteiger fest: TV Jahn Delmenhorst, TSG 07 Burg Gretesch, Osnabrücker SC und der Eimsbütteler TV treten in der kommen Spielzeit wieder auf Landesebene an.

Indra Hahn führt Torjägerliste an

Einen Titel werden die Henstedt-Ulzburgerinnen sehr wahrscheinlich einstreichen. Die Törjäger-Liste führt Indra Hahn mit 28 Treffern vor Teamkollegin Jennifer Michel (23) an. Danach folgt die ehemalige Nationalspielerin Martina Müller (18/TSV Barmke).

Ein Trio verlässt den SVHU

Mit Rieke Wolff, Sara Batchadji (beide Studium in den USA) und Lea Schneider (Fußballpause) gibt es drei Abgänge beim SVHU zu verzeichnen. Während Lea Schneider nach ihrer Knieverletzung erst wieder richtig eingestiegen ist und einige Kurzeinsätze erhielt, hat auch Rieke Wolff in ihrer ersten Frauensaison sehr gute Ansätze und ihr Potenzial gezeigt. Sara Batchadji ist eine feste und verlässliche Größe geworden. „Sara nimmt viel für den Fußball auf sich, kommt jedes Mal aus Lübeck zu uns“, würdigt Trainer Christian Jürss. „Sie ist sehr flexibel einsetzbar und ein sehr feiner Charakter. Schade, dass sie uns verlässt.“

Anna Johannsen erfolgreich operiert

Beim VfL Jesteburg steht dem A-Lizenzinhaber die Mannschaft des letzten Wochenendes zur Verfügung. Ob Vera Homp (Knie) und Rieke Wolff (Oberschenkel) einsatzfähig sind, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Derweil wurde Anna Johannsen bereits am Knie operiert. „Der Eingriff am Kreuzband war erfolgreich“, verrät der Ulzburger Übungsleiter. „Sie möchte am liebsten schon mit zur Auswärtstour mit nach Jesteburg fahren. Ihr Trikot hat sie sich im Krankenhauszimmer aufgehängt.“

SVHU verzichtet auf Teilnahme an Kreispokal

Für den Kreispokal in der kommenden Spielzeit gibt es gute Nachrichten für die Frauenteams des KFV Segeberg: Der SV Henstedt-Ulzburg verzichtet freiwillig auf die Teilnahme an dem Wettbewerb. „Grundsätzlich sind Teams aus Regionalliga laut den Statuten automatisch für den Landespokal qualifiziert“, sagt der SVHU-Trainer. „Das werden wir jetzt auch angehen.“

KN