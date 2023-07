﻿Fußballer des SV Todesfelde gewinnen 1:0 gegen TSV Rantrum

Großenaspe. Nach dem sechsten Rang beim Vorbereitungsturnier um den Belt-Cup im dänischen Nykøbing haben die Oberliga-Fußballer des SV Todesfelde ihr erstes reguläres Testspiel gewonnen. Das Team von Trainer Björn Sörensen setzte sich gegen den Landesligisten TSV Rantrum mit 1:0 (1:0) durch. Das Tor des Tages erzielt Morten Liebert nach einer halben Stunde.

Yannick Chaumont schwer verletzt

Allerdings bezahlten die Todesfelder einen hohen Preis für den Erfolg. Defensivspieler Yannick Chaumont zog sich eine schwere Knieverletzung zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

TSV Rantrum macht Räume eng

Das Team aus Nordfriesland versuchte von der ersten Sekunde an, die Räume eng und die Todesfelder von ihrem Kasten fernzuhalten. Was ihnen auch weitgehend gelang. „Weil wir viel über die Mitte gespielt und keinen Raum gefunden haben für tiefe Läufe“, schilderte Sörensen, dessen Mannschaft bis 30 Meter vor dem Rantrumer Tor schalten und walten konnte wie es wollte. Aber je dichter es gen TSV-Strafraum ging, desto mehr Abwehrbeine standen den Todesfelder Bemühungen im Weg. „Das war total schwer für unsere Jungs“, räumte auch Sportdirektor Jens Martens ein. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Rantrumer etwas mehr mitspielen.“

Diesen Gefallen taten sie dem Oberligisten aber nicht. Auch nicht nach dem Führungstor für Blau-Gelb, für das Morten Liebert (32.) mit einem platzierten Linksschuss von der Strafraumgrenze sorgte.

Defensive Aufgaben erfüllt

Obwohl die Todesfelder nach dem Wiederanpfiff häufiger den Weg über die Flügel suchten und dabei „einige Abschlusssituationen kreierten“, wie Sörensen skizzierte, blieb es beim knappsten aller möglichen Siege für den Oberligisten. „Wir haben uns mit dem Ball etwas schwer getan, weil wir kaum Räume vom Gegner angeboten bekommen haben“, urteilte der 37-jährige Trainer, der die defensiven Vorgaben, mit denen er seine Kicker auf den Platz geschickt hatte, erfüllt sah: „Unsere Konterabsicherung war gut.“

Mittwoch beim SC Rapid Lübeck

Genau die wird auch in den nächsten Begegnungen, in denen es gegen drei weitere Landesligisten geht, gefragt sein. Am Mittwoch ab 19.30 Uhr treten die Todesfelder beim Aufsteiger SC Rapid Lübeck an, ehe am Sonntag, dem 23. Juli, die Achtelfinal-Partie im Landespokal bei Oberliga-Absteiger Grün-Weiß Siebenbäumen ansteht.

Drei Tage später kommt es im Achtelfinale des Kreispokals zur Neuauflage des Vorjahresfinals, wenn die Schützlinge von Björn Sörensen beim SV Henstetd-Ulzburg ran müssen.

KN