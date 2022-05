Fußballer des SV Todesfelde sind Serientäter im Kreispokal

Die Oberliga-Meisterfeier liegt wenige Tage zurück, schon greifen die Fußballer des SV Todesfelde nach dem nächsten Titel. Am Himmelfahrtstag wird das Endspiel im Kreispokal gegen den SV Henstedt-Ulzburg ausgetragen. Ein Wettbewerb, in dem die Todesfelder seit Sommer 2014 unbesiegt sind.

Henstedt-Ulzburg.Die letzte Niederlage des SV Todesfelde in einem Fußball-Pokalspiel auf Kreisebene ist lange her. Es war das Endspiel am 1. Juni 2014, als Jannick Martens (Elfmeter) und Aaron Meyerfeldt den SV Henstedt-Ulzburg mit einem späten Doppelschlag zum 2:0-Erfolg schossen. Seitdem eilen die Todesfelder in diesem Wettbewerb von Triumph zu Triumph.

Am Himmelfahrtstag versucht es wieder einmal der SVHU, das Abonnement des Oberliga-Meisters auf den Kreispokal zu beenden. Das Finale wird um 15.30 Uhr im Henstedt-Ulzburger Beckersbergstadion angepfiffen.