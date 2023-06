﻿Jugend trainiert für Olympia: Kicker vom Ernst-Barlach-Gymnasium dabei

Kiel. Alle Wege führen nach Kiel. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Jugend trainiert für Olympia & Paralympics finden am Freitag die schleswig-holsteinischen Landesfinals des Schulwettbewerbs in acht olympischen Sommer-Sportarten zentral an der Förde statt. 125 Schulmannschaften mit mehr als 1800 Sportlern, die alle ihren Bezirk gewonnen haben, ermitteln in drei Altersklassen an vier verschiedenen Kieler Sportstätten (siehe Infokasten) ihre Landessieger.

Die kürzeste Anreise haben die Kicker des Ernst-Barlach-Gymnasiums, das bisweilen für seinen Musikzweig über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Doch jetzt heißt es: Grätsche statt Bratsche! Knapp zehn Fahrradminuten trennen das Schulgebäude vom Kieler Uni-Stadion, wo am Freitag Schulgeschichte geschrieben werden soll. „Im Fußball konnten wir noch nie den Landesentscheid gewinnen“, erklärt Uwe Thomsen, der Organisator des sportlichen Zusatzangebots am EBG. Die enge Kooperation der Schule mit Holstein Kiel, die seit knapp zehn Jahren besteht, trägt nun ihre Früchte.

Zwei Mal wöchentlich trainieren die EBG-Kicker in der ersten Schulstunde bei Holstein Kiel

Jeweils dienstags und donnerstags trainieren die Gymnasiasten in der ersten Schulstunde unter Anleitung von Holstein-Coach Finn Hellström im Nachwuchsleistungszentrum der Störche. Die Fünft- und Sechstklässler, die in der Wettkampfklasse IV starten – also bei den Jüngsten – wollen ihren Heimvorteil nutzen: „Hoffentlich feuern uns viele unserer Klassenkameraden lautstark an“, sagt Wisal Baghirov. Der Elfjährige ist Edeltechniker des EBG, besticht durch ein gutes Eins-gegen-Eins.

Doch viel wichtiger als die individuelle Klasse ist das Auftreten als Kollektiv. „Wir repräsentieren unsere Schule. Das ist etwas Besonderes und fühlt sich anders an, als für einen Verein aufzulaufen“, verrät Emil Lüdecke, der wie zwei seiner Schulkameraden bereits für Holstein Kiel spielt. Doch längst nicht alle EBG-Kicker sind auch Jungstörche. Torwart Noa Menke (11 Jahre) steht für den Gettorfer SC zwischen den Pfosten. Seine Vorfreude auf den Freitag kann er nicht verbergen: „Das ist das Größte, was ich bis jetzt im Fußball erreicht habe. Wir sind alle schon ganz aufgeregt.“

EBG-Trainer Finn Hellström: „Hier versauert keiner auf der Bank“

Die Nervosität soll in erfolgreiche Bahnen gelenkt werden. Aber nicht um jeden Preis: „Der Respekt gegenüber den Gegnern und der Fair-Play-Gedanke stehen vorne an – auch innerhalb des Teams. Bei uns bekommen alle gleichmäßige Spielanteile. Hier versauert keiner auf der Bank“, verrät Finn Hellström vor den Duellen mit Schulen aus Niebüll, Neumünster und Ahrensburg. Der 22-Jährige hat die EBG-Kicker zwei Mal pro Woche für jeweils 45 Minuten unter seiner Obhut, dann stehen Technik- und Spielformen auf dem Programm.

Programm: Jugend trainiert für Olympia & Paralympics in Kiel Sportzentrum CAU (Olshausenstraße 72, 24116 Kiel): Fußball (10 Uhr/Rasenplätze, Mädchen und WK IV Jungen, Team des EBG), Leichtathletik (ab 9.30 Uhr/Uni-Stadion), Schwimmen (10 Uhr/Uni-Schwimmhalle), Triathlon (10 Uhr/Außengelände/Schwimmhalle) 1. Kieler Hockey- und Tennisclub (Kopperpahler Teich 27, 24118 Kiel): Hockey, Tennis (jeweils mit Teams des Gymnasium Kronshagen, beides ab 10 Uhr) Professor-Peters-Platz (Westring 307, 24116 Kiel): Beach-Volleyball, Fußball (mit Käthe-Kollwitz-Schule, WK II+III Jungen, ab 10 Uhr) Golfplatz Uhlenhorst: Golf (ab 8.30 Uhr) Holstein-Stadion: Abschlussfeier + Siegerehrungen (17-21 Uhr)

Geschult wird zudem die Eigenverantwortung: „Es erfordert eine gewisse Disziplin, nach dem Training wieder pünktlich um 9 Uhr in der Schule zu sein. Die Jungs wissen, dass sie beim Auf- und Abbauen Tempo machen müssen und auch beim Fahrradtransfer nicht trödeln dürfen“, erklärt Hellström. Sportlehrer Thomsen ergänzt: „Es ist ein Privileg, für die Schulauswahl spielen zu können. Wer sich gehen lässt, ist nicht dabei.“

Siegerehrung im Holstein-Stadion als krönender Abschluss

Frei nach dem Olympischen Motto „Dabei sein ist alles“ fiebern die Gymnasiasten dem Freitag entgegen: „Das wird eine ganz tolle Veranstaltung. Dass die Abschlussfeier sogar im Holstein-Stadion stattfindet, ist natürlich zusätzlicher Anreiz“, sagt Wisal und ergänzt fast beiläufig: „Natürlich würden wir auch gerne gewinnen.“

Einziger Wermutstropfen: Die Jüngsten können sich noch nicht für die Bundesfinals in Berlin qualifizieren. Das winkt erst den Schülern in den Wettkampfklassen II und III. Noa befindet ohne Groll: „Irgendwann sind wir auch alt genug, dann bekommen wir vielleicht wieder eine Chance. Jetzt genießen wir das Landesfinale in Kiel.“ Für das EBG ein echtes „Finale to hus“ mit ganz kurzem Anfahrtsweg.

