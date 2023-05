﻿Fußballerinnen des SVHU gewinnen beim VfL Jesteburg

Henstedt-Ulzburg. Am letzten Spieltag in der Regionalliga Nord siegten die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg mit 2:0 (2:0) beim VfL Jesteburg. Hinter dem Staffelsieger Hamburger SV schlossen die Schützlinge von Trainer Christian Jürss die Saison auf dem zweiten Platz ab – mit zehn Punkten Vorsprung auf den Drittplatzierten Hannover 96.

„Die Begegnung in Jesteburg war auch ein Charaktertest für uns als Team“, sagte SVHU-Trainer Jürss. „Wir wollten nach der Niederlage gegen Buntentor nicht mit zwei Pleiten in die Sommerpause gehen. Vor allem wollten wir die Serie nicht einfach so austrudeln lassen. Wir haben die Partie ernster genommen, als noch in der Vorwoche.“

Rieke Wolff trifft bei Abschied

Der Spielbeginn verlief ganz nach dem Geschmack der Henstedt-Ulzburgerinnen. Eine Hereingabe von Sara Batchadji (1.) verpasste Jennifer Michel knapp. Zum Glück war auch Monja Kunrath mitgelaufen und schob die Kugel zur frühen Führung für ihr Team über die Torlinie.

Die Gäste hatten die Partie im Griff. Der Ball lief, körperlich waren sie sehr präsent. Das 2:0 durch Rieke Wolff (25.) entsprach dann auch dem Spielverlauf. Ein besseres Abschiedsgeschenk konnte die 18-Jährige ihrem Team und sich selbst gar nicht machen. Sie beginnt demnächst ein Studium in den USA und wird den SVHU verlassen.

Christian Jürss zieht zufrieden Bilanz

„Wir besaßen die besseren Chancen“, resümierte Jürss. „Jesteburg traf nur einmal den Pfosten, wir mussten aber dennoch bei den Kontern aufpassen.“ Nach der Pause dominierten die Henstedt-Ulzburgerinnen den VfL fast komplett. Möglichkeiten, um das Ergebnis höher ausfallen zu lassen, waren ausreichend vorhanden. „Es war ein gutes Spiel von uns“, bilanzierte Jürss.

„Unter den Rahmenbedingungen haben wir eine ordentliche Saison gespielt“, blickte Christian Jürss auf die Serie zurück. „Wir hatten einige Verletzte, zudem verließen uns im Winter ein paar Spielerinnen. Wenn man das alles berücksichtigt, haben wir eine gute Rückrunde gespielt. Wir haben gezeigt, dass wir junge Spielerinnen entwickeln können. Beste Beispiele dafür sind Sara Batchadji und Anna Johannsen. Zum Schluss konnte sich auch Esther Kossy in den Vordergrund spielen.“

SV Henstedt-Ulzburg: Catherine Knobloch - Esther Kossy (78. Lea Schneider), Liv Fuß, Chiara Pawelec, Sara Batchadji - Monja Kunrath, Friederike Nagorny, Malin Hegeler, Rieke Wolff, Jennifer Michel - Indra Hahn.

Tore: 0:1 (1.) Monja Kunrath, 0:2 (25.) Rieke Wolff.

SR: Lis Pirotton (Holstein Kiel).

