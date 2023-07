﻿SV Wahlstedt startet gegen Meister Kieler MTV in die Oberliga

Kreis Segeberg. Die Fußballerinnen des SV Wahlstedt spielen in der Saison 2023/24 zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der Oberliga. Das Team des Trainergespanns Gesa Lorenzen/Frank Stoffers sicherte sich den Sprung in die höchste Landesklasse durch den Titelgewinn in der Landesliga. Am Sonntag, dem 20. August, beginnt für die Wahlstedterinnen das Abenteuer – gegen den schwerst möglichen Gegner, den man im Auftaktspiel haben kann.

SV Wahlstedt gegen Kieler MTV

Die Rot-Weißen treffen in Kaltenkirchen, wo wie in den Jahren zuvor der gesamte erste Spieltag auf der Johannes-Kelmes-Sportanlage an der Schirnau ausgetragen wird, auf den amtierenden Meister Kieler MTV. Die Kielerinnen waren in der Vorsaison mit 61 von 66 möglichen Punkten Staffelsieger geworden, aber in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga an den zweiten Mannschaften des Hamburger SV und Werder Bremen gescheitert.

ATSV Stockelsdorf kommt zur Heimpremiere

Am zweiten Spieltag feiern die Lorenzen/Stoffers-Schützlinge ihre Heimpremiere. Gegner auf dem Sportplatz an der Scharnhorststraße ist am Sonntag, dem 27. August, der Vorjahressiebte vom ATSV Stockelsdorf. Eine Woche später geht es dann zum TSV Siems nach Lübeck.

