﻿Fußballerinnen vom SV Wahlstedt können mit dem 3:3 leben

Mit dem siebten Sieg in Folge hätten die Fußballerinnen des SV Wahlstedt die Spitzenposition in der Landesliga Holstein erklommen. Stattdessen drohte eine Niederlage. Immerhin reichte es am Ende bei der SG Ostholstein zu einem späten Punktgewinn durch ein Elfmetertor.

Kreis Segeberg. Im Spitzenspiel der Landesliga Holstein trennten sich die Fußballerinnen der SG Ostholstein RL vom SV Wahlstedt 3:3 (2:1). Für die Wahlstedterinnen war es nach sechs Siegen der erste Punktverlust. „Unter dem Strich ist das Ergebnis leistungsgerecht“, sagte Frank Stoffers, der die Mannschaft zusammen mit Gesa Lorenzen trainiert. „Ostholstein war uns körperlich überlegen, spielerisch waren wir besser. Mit dem Punkt können wir sehr gut leben.“

Die Gäste, in der Tabelle zwei Punkte hinter dem Team aus Ostholstein, kamen gut in die Partie. Kaja Komm (4.) schoss die SVW-Frauen auf dem Platz in Riepsdorf in Führung. Nur drei Minuten später glich Janina Genco für die SG aus, Maja Wulf schoss das 2:1 (21.) für die Gastgeberinnen.

Sonderlob für die 52-jährige Ersatztorhüterin Maike Schwitters

Kurz danach humpelte SVW-Torhüterin Anna Dreekmann von Feld. „Sie hatte bei einer Rettungstat in den Boden getreten. Es ging einfach nicht mehr“, erklärte Stoffers den Wechsel. Das hieß Bühne frei für die 52-jährige Ersatzkeeperin Maike Schwitters. Die sich ein Sonderlob verdiente. „Ein bisschen skeptisch waren wir schon, als Maike ins Tor musste“, sagte Stoffers. „Aber sie hat ihre Sache richtig gut gemacht.“

Emma Stoffers trifft zum 3:3

Emma Stoffers (47.) erzielte das 2:2 für den SV Wahlstedt. Weil Ann-Katrin Höft (55.) Tor Nummer drei für die Gastgeberinnen gelang, rannten die Wahlstedterinnen erneut dem Rückstand hinterher. Die Zeit wurde knapp. In der Nachspielzeit verwandelte Emma Stoffers einen Handelfmeter zum 3:3.

Unterdessen fand die zweite Mannschaft vom SV Henstedt-Ulzburg mit dem vierten Saisonsieg Anschluss an das untere Mittelfeld. „Wir haben die zweite Elf von Rot-Schwarz Kiel nicht zur Entfaltung kommen lassen“, lobte SVHU-Assistenztrainerin Caroline Mees ihr Team, das mit 3:1 (2:0) gewann.

Torgeschenk für SVHU-Stürmerin Marigona Avdimetaj

Ein kapitaler Fehlpass der Kieler Torhüterin Stefanie Zimmermann leitete das 1:0 ein. Zimmermann spielte Marigona Avdimetaj (32.) den Ball genau in die Füße, die SVHU-Angreiferin ließ sich nicht zweimal bitten. Anna Curdt (34.) traf zum 2:0, Marigona Avdimetaj (58.) stellte das Ergebnis auf 3:0.

„Mit dem dritten Tor war eigentlich alles durch. Wir haben heute unsere Chancen genutzt und verdient gewonnen“, sagte Caroline Mees. Über den Schönheitsfehler in der Schlussminute sah sie hinweg. Lara Jäger traf für RS Kiel II per Freistoß.